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Kriens-Luzern – Kadetten 38:32
Schmid und sein Team sorgen für erste Kadetten-Niederlage

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie HC Kriens-Luzern – Kadetten Schaffhausen (38:32).
Publiziert: vor 48 Minuten
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