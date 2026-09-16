DE
FR
Abonnieren

TSV St. Otmar – Stäfa 31:24
Stäfa geht gegen Ende die Puste aus

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar – Handball Stäfa (31:24).
Publiziert: vor 50 Minuten
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen