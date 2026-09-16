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Handball
QHL: Die Highlights der Partie TSV St. Otmar – Stäfa 31:24
TSV St. Otmar – Stäfa 31:24
Stäfa geht gegen Ende die Puste aus
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie TSV St. Otmar – Handball Stäfa (31:24).
Publiziert: vor 50 Minuten
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