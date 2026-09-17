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BSV Bern – GC Amicitia 34:26
GC ohne Chance – Starker BSV nimmt Europacup-Schwung mit

In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie BSV Bern – GC Amicitia (34:26).
Publiziert: 16:41 Uhr
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