DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Handball
SPL: Die Highlights der Partie GC – Herzogenbuchsee (21:19)
GC – Herzogenbuchsee 21:19
Leader GC beisst sich an Käser die Zähne aus
In Zusammenarbeit mit RED+ präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – Herzogenbuchsee (21:19).
Publiziert: vor 38 Minuten
Teilen
Kommentieren
Handball-Highlights der QHL und SPL im September
2:32
GC – Herzogenbuchsee 21:19
Leader GC beisst sich an Käser die Zähne aus
2:28
Präsentiert von
BSV Bern – GC Amicitia 34:26
BSV nimmt Europacup-Schwung mit
2:27
TSV St. Otmar – Stäfa 31:24
Stäfa geht gegen Ende die Puste aus
2:32
Pfadi – RTV 1879 Basel 34:30
Winterthurer machen kurzen Prozess mit Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen