Kriens-Luzern gewinnt das Spitzenspiel gegen Schaffhausen und verteidigt die Tabellenführung in der Quickline Handball League.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Kriens-Luzern bleibt in der Quickline Handball League weiterhin makellos. Im Spitzenkampf gegen die zweitplatzierten Kadetten Schaffhausen gewinnt das Team von Nati-Trainer Andy Schmid mit 38:32. Bester Schütze ist der österreichische Nationalspieler Mykola Bilyk, dem aus elf Versuchen neun Treffer gelingen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit legen die Innerschweizer Mitte des zweiten Durchgangs den Grundstein für den Sieg gegen den Serienmeister von 2022 bis 2025.

Von einer Elf-Tore-Führung nach sage und schreibe acht Toren in Serie rettet Kriens-Luzern am Ende sechs Treffer über die Zeit.

Fünf Spiele, fünf Siege lautet die Bilanz des amtierenden Meisters, während die Kadetten nach einem Unentschieden gegen Pfadi Winterthur die erste Niederlage hinnehmen müssen. Einzig in der Champions League gegen Kielce (29:30) und Magdeburg (29:39) musste sich Kriens-Luzern in dieser Saison bisher geschlagen geben.