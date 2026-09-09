DE
FR
Abonnieren

Trotz gutem Auftritt in Polen
Kriens-Luzern verliert zum Champions-League-Start

Nach einer soliden Leistung muss sich Kriens-Luzern im ersten Gruppenspiel der Handball Champions League mit 29:30 in Kielce geschlagen geben.
Publiziert: 20:36 Uhr
|
Aktualisiert: vor 44 Minuten
Kommentieren
1/2
Jonas Schelker gelingen für Kriens sieben Tore gegen Kielce.
Foto: keystone-sda.ch

Kriens-Luzern tritt beim Champion von 2016 als Aussenseiter zum Champions-League-Start an. Der Schweizer Meister hält in Kielce aber während der gesamten Partie gut mit – so richtig können sich die Polen nie absetzen. Am Ende bleiben die Punkte mit 30:29 aber bei den Gastgebern. Es ist die erste Niederlage von Andy Schmid als Klub-Trainer. 

Beste Torschützen für Kriens sind Spielmacher Jonas Schelker mit sieben und Kreisläufer Marin Sipic mit acht Treffern. Die nächste Aufgabe in der Champions League wird nicht leichter: Am 17. September gastiert der deutsche Meister SC Magdeburg in der Pilatus Arena. 

Handball live auf RED+

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

RED+ bietet mit dem kostenpflichtigen GAMEPASS alle Spiele der QHL, SPL1, NLB, Nachwuchs-Elite und mehr im live und re-live an. Ob Hauptrunde, Playoffs oder Auf-/Abstieg – du bist überall dabei! 

Mehr Infos unter red.sport.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen