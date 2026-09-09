Kriens-Luzern tritt beim Champion von 2016 als Aussenseiter zum Champions-League-Start an. Der Schweizer Meister hält in Kielce aber während der gesamten Partie gut mit – so richtig können sich die Polen nie absetzen. Am Ende bleiben die Punkte mit 30:29 aber bei den Gastgebern. Es ist die erste Niederlage von Andy Schmid als Klub-Trainer.
Beste Torschützen für Kriens sind Spielmacher Jonas Schelker mit sieben und Kreisläufer Marin Sipic mit acht Treffern. Die nächste Aufgabe in der Champions League wird nicht leichter: Am 17. September gastiert der deutsche Meister SC Magdeburg in der Pilatus Arena.
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