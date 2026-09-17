Kriens-Luzern kassiert zweite Pleite in Champions League

Zweites Spiel, zweite Pleite. Kriens-Luzern zieht in der Champions League erneut den Kürzeren. War es beim Auftakt letzte Woche gegen Kielce noch eine knappe Angelegenheit, gibts diesmal aber eine Abreibung.
Die Innerschweizer werden vor heimischem Publikum von Bundesligist Magdeburg mit 29:39 vom Feld geschossen. Bester Torschütze der Partie ist Jonas Schelker mit sieben Treffern. Demgegenüber stehen bei Magdeburg gleich vier Spieler, die fünf Tore beisteuern.
Weiter gehts für den Schweizer Meister am 7. Oktober – dann wird der norwegische Klub Kolstad in der Pilatus Arena zu Gast sein.
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