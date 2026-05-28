Serienmeister Brühl rettet sich in Entscheidungsspiel

Brühl St. Gallen verspielt gegen GC Amicitia beinahe eine Acht-Tore-Führung, rettet sich am Ende aber ins Entscheidungsspiel um den Meistertitel.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Im Final der Schweizer Handball-Liga kommt es zu einem entscheidenden fünften Spiel. GC Amicitia verpasst auswärts in St. Gallen gegen Brühl den vorzeitigen Titelgewinn.

Der LC Brühl, der in den letzten drei Saisons die Meisterschaft für sich entschieden hat, startet dominant ins vierte Final-Duell. Mit einer komfortablen 17:11-Führung gehen die Titelverteidigerinnen in die Pause. Auch nach der Pause skort das Heimteam zunächst munter weiter, liegt schnell mit 20:12 vorne. Doch dann dreht das Momentum vor den 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Kreuzbleiche.

In der 53. Minute erzielt Brühl sein letztes Tor zum 24:19, ehe die Zürcherinnen zur Schlussoffensive ansetzen. Innert vier Minuten verkürzen sie den Rückstand auf zwei Tore und es bleiben noch gut drei Minuten auf der Uhr. Weitere Tore fallen aber nicht mehr – auch weil Torhüterin Denise Kaufmann ihr Team mit mehreren Paraden rettet.

Die Entscheidung fällt somit am Sonntag (17 Uhr) in der Zürcher Saalsporthalle.