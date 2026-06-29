DE
FR
Abonnieren

Zwei Überraschungen ganz vorne dabei
Welche Klubs stellen die meisten Tore an dieser WM?

Die Vorrunde der Fussball-WM 2026 ist vorbei, insgesamt 215 Treffer sind schon gefallen. Blick zeigt dir, welche Klubs die meisten Torschützen stellen – und bei welcher Nationalmannschaft das Einnetzen eine One-Man-Show ist.
Publiziert: 12:42 Uhr
|
Aktualisiert: 12:46 Uhr
Kommentieren
1/7
Kylian Mbappé hat nach der Gruppenphase bereits vier Tore auf dem Konto.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrid stellt mit 11 Toren in der WM-Gruppenphase 2026 treffsicherste Spieler
  • Lionel Messi erzielt alle 6 Tore für Inter Miami
  • PSG beeindruckt mit 7 unterschiedlichen Torschützen
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist passé – und sie bot viel Spektakel. 72 Partien voller Dramatik, Kampf und Tore liegen hinter uns.

Aber welche Klubs stellen eigentlich die bisher treffsichersten Profis? Eine Analyse zeigt: Es sind nicht nur die absoluten Top-Vereine, deren Stars regelmässig einnetzen.

Real Madrid stellt die meisten Tore an der WM

Der Spitzenplatz geht aber an einen ganz grossen Namen: Real Madrid. Die Königlichen kommen dank ihrer Offensivstars auf stolze elf Treffer. Dicht dahinter folgt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit zehn Toren.

Die Plätze drei und vier gehen mit jeweils sieben Buden an zwei Premier-League-Vereine – allerdings nicht an die üblichen Verdächtigen wie Manchester City, Arsenal oder Liverpool. Nein, die Rede ist von Crystal Palace und Sunderland. Für die Black Cats trug unter anderem Nati-Captain Granit Xhaka (33) mit seinem Treffer gegen Bosnien zur Bilanz bei.

Den fünften Rang erobert mit Inter Miami der erste nicht-europäische Verein, bei dem die Torausbeute eine ganz besondere Note hat: Alle sechs Treffer gehen auf das Konto eines einzigen Mannes – Superstar Lionel Messi (39).

PSG stellt sieben verschiedene Torschützen

Das führt direkt zur nächsten Frage, welcher Klub die meisten unterschiedlichen Torschützen stellt. Während Miamis Ausbeute eine reine One-Man-Show des argentinischen Idols ist und sich Real Madrids elf Tore auf «nur» vier Spieler verteilen – wobei Kylian Mbappé (27) und Vinicius Junior (25) bereits je viermal trafen, Jude Bellingham (22) zweimal und Arda Güler (21) einmal –, präsentiert sich PSG als extrem vielseitiges Kollektiv.

Die Pariser stellen sensationelle sieben verschiedene Namen auf der Anzeigetafel: Neben dem vierfachen Torschützen Ousmane Dembélé durften sich auch Nuno Mendes (24), Achraf Hakimi (27), Joao Neves (21), Bradley Barcola (23), Désiré Doué (21) und Ibrahim Mbaye (18) mit je einem Torerfolg in die Torschützenliste eintragen.

Mehr zur WM 2026
Der Fussball ist auch von der XXL-WM nicht kaputt zu kriegen
Analyse
Nach zwei Wochen XXL-Turnier
Was bei dieser WM top ist, was nervt – und was noch droht
Grenzenloser Jubel in Österreich – «500 Watschn» für den Held
Mit Video
«Drama! Thriller! Wahnsinn!»
Grenzenloser Jubel in Österreich – «500 Watschn» für den Held

Sunderland überzeugt ebenfalls in der Breite und stellt fünf verschiedene Schützen. Neben Xhaka trafen auch der dreifache Oranje-Torschütze Brian Brobbey (24) sowie Wilson Isidor (25, Haiti), Nilson Angulo (23, Ecuador) und Habib Diarra (22, Senegal).

Mit solchen Statistiken können die Schweizer Klubs nicht mithalten. Insgesamt zehn Akteure aus der Super League und Challenge League sind an die Endrunde gefahren. Getroffen hat bisher nur einer: Liviano Comenencia vom FC Zürich. Der Verteidiger von Curaçao hat sich mit seinem Tor im Match gegen Deutschland aber auch so schon zum Helden gemacht.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Challenge League
Challenge League
Super League
Super League
Manchester City
Manchester City
Arsenal
Arsenal
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
Crystal Palace
Crystal Palace
FC Zürich
FC Zürich
Deutschland
Deutschland
Liverpool
Liverpool
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Challenge League
        Challenge League
        Super League
        Super League
        Manchester City
        Manchester City
        Arsenal
        Arsenal
        Bosnien und Herzegowina
        Bosnien und Herzegowina
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        FC Zürich
        FC Zürich
        Deutschland
        Deutschland
        Liverpool
        Liverpool
        Paris Saint-Germain
        Paris Saint-Germain
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League