Die Vorrunde der Fussball-WM 2026 ist vorbei, insgesamt 215 Treffer sind schon gefallen. Blick zeigt dir, welche Klubs die meisten Torschützen stellen – und bei welcher Nationalmannschaft das Einnetzen eine One-Man-Show ist.

Welche Klubs stellen die meisten Tore an dieser WM?

Welche Klubs stellen die meisten Tore an dieser WM?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrid stellt mit 11 Toren in der WM-Gruppenphase 2026 treffsicherste Spieler

Lionel Messi erzielt alle 6 Tore für Inter Miami

PSG beeindruckt mit 7 unterschiedlichen Torschützen

Davide Malinconico Redaktor Sport

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ist passé – und sie bot viel Spektakel. 72 Partien voller Dramatik, Kampf und Tore liegen hinter uns.

Aber welche Klubs stellen eigentlich die bisher treffsichersten Profis? Eine Analyse zeigt: Es sind nicht nur die absoluten Top-Vereine, deren Stars regelmässig einnetzen.

Real Madrid stellt die meisten Tore an der WM

Der Spitzenplatz geht aber an einen ganz grossen Namen: Real Madrid. Die Königlichen kommen dank ihrer Offensivstars auf stolze elf Treffer. Dicht dahinter folgt Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain mit zehn Toren.

Die Plätze drei und vier gehen mit jeweils sieben Buden an zwei Premier-League-Vereine – allerdings nicht an die üblichen Verdächtigen wie Manchester City, Arsenal oder Liverpool. Nein, die Rede ist von Crystal Palace und Sunderland. Für die Black Cats trug unter anderem Nati-Captain Granit Xhaka (33) mit seinem Treffer gegen Bosnien zur Bilanz bei.

Den fünften Rang erobert mit Inter Miami der erste nicht-europäische Verein, bei dem die Torausbeute eine ganz besondere Note hat: Alle sechs Treffer gehen auf das Konto eines einzigen Mannes – Superstar Lionel Messi (39).

PSG stellt sieben verschiedene Torschützen

Das führt direkt zur nächsten Frage, welcher Klub die meisten unterschiedlichen Torschützen stellt. Während Miamis Ausbeute eine reine One-Man-Show des argentinischen Idols ist und sich Real Madrids elf Tore auf «nur» vier Spieler verteilen – wobei Kylian Mbappé (27) und Vinicius Junior (25) bereits je viermal trafen, Jude Bellingham (22) zweimal und Arda Güler (21) einmal –, präsentiert sich PSG als extrem vielseitiges Kollektiv.

Die Pariser stellen sensationelle sieben verschiedene Namen auf der Anzeigetafel: Neben dem vierfachen Torschützen Ousmane Dembélé durften sich auch Nuno Mendes (24), Achraf Hakimi (27), Joao Neves (21), Bradley Barcola (23), Désiré Doué (21) und Ibrahim Mbaye (18) mit je einem Torerfolg in die Torschützenliste eintragen.

Sunderland überzeugt ebenfalls in der Breite und stellt fünf verschiedene Schützen. Neben Xhaka trafen auch der dreifache Oranje-Torschütze Brian Brobbey (24) sowie Wilson Isidor (25, Haiti), Nilson Angulo (23, Ecuador) und Habib Diarra (22, Senegal).

Mit solchen Statistiken können die Schweizer Klubs nicht mithalten. Insgesamt zehn Akteure aus der Super League und Challenge League sind an die Endrunde gefahren. Getroffen hat bisher nur einer: Liviano Comenencia vom FC Zürich. Der Verteidiger von Curaçao hat sich mit seinem Tor im Match gegen Deutschland aber auch so schon zum Helden gemacht.