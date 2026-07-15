Spanien dominiert Frankreich im WM-Halbfinal: Die Iberer siegen souverän, während Stars wie Mbappé und Dembélé blass bleiben. Trainer Deschamps kritisiert den Schiedsrichter und verpasst den WM-Final mit einer enttäuschenden Niederlage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frankreich unterliegt Spanien im WM-Halbfinal mit 0:2

Trainer Deschamps kritisiert Schiedsrichter, akzeptiert jedoch Spaniens Überlegenheit

Yamal stichelte schon vor dem Spiel gegen Les Bleus

Andri Bäggli Redaktor Sport

Rayan Cherki, Désiré Doué, Jean-Philippe Mateta, Marcus Thuram, Warren Zaïre-Emery: Das ist nicht etwa Frankreichs Startaufstellung, sondern die Spieler, die vor dem WM-Halbfinal auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Die Startelf ist gar mit noch grösseren Stars gespickt. Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé und wie sie alle heissen zeigen allerdings einen sehr enttäuschenden Auftritt. Die Spanier haben über 90 Minuten alles im Griff und laufen fast nie in Gefahr, ein Tor zu kassieren.

Anders sieht das auf der Gegenseite aus: Die Spanier – die ebenfalls mit absoluten Weltstars gespickt sind – wirbeln immer wieder in der Defensive der Franzosen umher und überfordern ein ums andere Mal die Verteidigung. Gleichzeitig haben sie in ihrer Defensive keine Probleme mit den Superstars der Équipe Tricolore. Was war bloss mit Frankreich los, das bisher fast mühelos bis in den Halbfinal vorgestossen ist?

Deschamps wettert gegen Schiri

Kurz nach dem Schlusspfiff zieht Trainer Didier Deschamps ein erstes Fazit: «Heute waren wir einfach zu schlecht. Wir haben viele Fehler gemacht und in der Offensive hat uns die Durchschlagskraft gefehlt. Spanien war heute besser.» Zumindest zu einem Teil hat er auch einen Sündenbock ausgemacht. Vor allem gegen Ende der Partie diskutierte der 57-Jährige immer wieder mit dem Unparteiischen. «Hatte der Schiedsrichter das benötigte Level, um einen WM-Halbfinal zu leiten?», fragt der scheidende Frankreich-Coach sarkastisch.

Es passt nicht zum sonst sehr kontrollierten Trainer, der indes Glück hatte, dass Olise in der ersten Halbzeit für ein übles Foul nicht Rot gesehen hatte. Anders als sein Trainer sieht es ManCity-Star Rayan Cherki: «Es ist eine grosse Enttäuschung. Der Schiri hatte keinen Einfluss. Wir haben nicht den Fussball gezeigt, den wir gewohnt sind. Spanien hat das gemacht.»

Deschamps erreicht somit das grosse Ziel nicht. Bereits vor der Endrunde hat er seinen Rücktritt nach dem Turnier bekanntgegeben – jetzt heisst es Spiel um Platz 3 statt WM-Final: «Wir hatten grosse Ambitionen, konnten diese aber nicht erfüllen.»

Yamal stichelte vor Anpfiff

Ihm gegenüber stehen die strahlenden Sieger Spanier – allen voran Superstar Lamine Yamal. Der frischgebackene 19-Jährige stichelte bereits vor dem Anpfiff gegen den Gegner. Auf Instagram postete er eine Story vom 5:1-Nations-League-Sieg der Iberer gegen den Gegner im Halbfinal. Es ist nicht das erste Mal, dass der Barça-Flügel mit solchen Provokationen auf sich aufmerksam macht – aus Sicht von Yamal ist es dieses Mal gut gegangen. Er war es auch, der das Foul vor dem Penalty zum 1:0 herausgeholt hat.

Auch nach dem Spiel sparen die Spanier nicht an Worten. So sagt etwa Trainer Luis de la Fuente: «Frankreich ist sehr gut. Heute haben sie aber gegen die beste Mannschaft der Welt gespielt.» Dass sie das wirklich sind, können sie nun im WM-Final am Sonntag (21 Uhr) beweisen. Dann gibt es entweder das Duell mit Lionel Messis Argentinien oder die Neuauflage des EM-Finals von 2024 gegen England.