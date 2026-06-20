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«Wird ein Fiasko für den Fussball»
Ex-Bayern-Boss Hoeness schiesst gegen die WM

Der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeness hält mit Kritik an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nicht zurück. Vor allem die horrenden Ticketpreise machen ihn fassungslos.
Publiziert: vor 21 Minuten
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Uli Hoeness findet an der WM gar keinen Gefallen.
Foto: imago/Eibner

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Uli Hoeness kritisiert WM in Übersee als «Fiasko für den Fussball»
  • Finaltickets mittlerer Güte für 2000 Dollar, Kritik an extremem Kommerz
  • Hoeness lehnt Unterkunft nahe Trumps Anwesen in Florida ab
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Cédric HeebRedaktor Sport

Uli Hoeness nimmt kein Blatt vor den Mund. So auch jetzt, wenn es um die WM geht. Am Turnier in Übersee lässt der Ehrenpräsident der Bayern gar kein gutes Haar. «Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fussball wird», prophezeit der 74-Jährige gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Ein grosser Kritikpunkt sind für Hoeness die viel zu hohen Ticketpreise: «Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?» Er sei zwar immer für Kommerz im Fussball gewesen, allerdings nicht in dieser extremen Form. «Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen.» Schon im Mai sagte Hoeness bezüglich der Ticketpreise gegenüber DAZN: «Da kriege ich die Krätze.»

Hoeness schlug Unterkunft wegen Trump aus

Dabei hätte der frühere Bayern-Patron bei der Unterkunft sparen können, wie er verrät. Ein Bekannter habe ihm in Florida angeboten, kostenlos in dessen Haus zu wohnen. Doch auch da gab es einen grossen Haken: die Lage. Denn das Haus liegt gemäss Hoeness nur gerade fünf Minuten vom Anwesen von US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago entfernt.

Er habe ohnehin keine Lust gehabt, an die WM zu reisen. «Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte», so Hoeness.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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