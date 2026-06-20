Der ehemalige Bayern-Präsident Uli Hoeness hält mit Kritik an der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada nicht zurück. Vor allem die horrenden Ticketpreise machen ihn fassungslos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Uli Hoeness kritisiert WM in Übersee als «Fiasko für den Fussball»

Finaltickets mittlerer Güte für 2000 Dollar, Kritik an extremem Kommerz

Hoeness lehnt Unterkunft nahe Trumps Anwesen in Florida ab

Cédric Heeb Redaktor Sport

Uli Hoeness nimmt kein Blatt vor den Mund. So auch jetzt, wenn es um die WM geht. Am Turnier in Übersee lässt der Ehrenpräsident der Bayern gar kein gutes Haar. «Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fussball wird», prophezeit der 74-Jährige gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung».

Ein grosser Kritikpunkt sind für Hoeness die viel zu hohen Ticketpreise: «Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden?» Er sei zwar immer für Kommerz im Fussball gewesen, allerdings nicht in dieser extremen Form. «Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen.» Schon im Mai sagte Hoeness bezüglich der Ticketpreise gegenüber DAZN: «Da kriege ich die Krätze.»

Hoeness schlug Unterkunft wegen Trump aus

Dabei hätte der frühere Bayern-Patron bei der Unterkunft sparen können, wie er verrät. Ein Bekannter habe ihm in Florida angeboten, kostenlos in dessen Haus zu wohnen. Doch auch da gab es einen grossen Haken: die Lage. Denn das Haus liegt gemäss Hoeness nur gerade fünf Minuten vom Anwesen von US-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago entfernt.

Er habe ohnehin keine Lust gehabt, an die WM zu reisen. «Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte», so Hoeness.