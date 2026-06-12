Demut vor dem Heimturnier? Von wegen! In den USA sind die Erwartungen riesig. Sogar vom Titel sprechen die Amis. Und auch den Kanadiern mangelt es nicht an Selbstvertrauen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft USA und Kanada starten mit grossen Erwartungen in die Heim-Fussball-WM 2026

US-Trainer Pochettino spricht von Titel, Druck auf Star Pulisic enorm

Mexiko gewann erstes WM-Auftaktspiel der Geschichte mit 2:0 gegen Südafrika

Björn Lindroos Redaktor Sport

Wirklich populär ist Soccer in den USA nicht. American Football, Basketball und Baseball stellen die Weltsportart in den Staaten normalerweise locker in den Schatten.

Für fünf Wochen verschieben sich diese Kräfteverhältnisse aber etwas.

Zum zweiten Mal sind die USA Gastgeber einer Fussball-WM. Und dafür, dass die Sportart dort sonst eigentlich keinen grossen Anklang findet, sind die Erwartungen an die Nationalmannschaft gross.

Hohe Erwartungen der Medien

In der US-Medienlandschaft sind sie sich nämlich sicher, dass ihr Team in den Achtelfinal kommt. Und danach soll noch lange nicht Schluss sein. In seiner WM-Prognose hat Fox Sports die US-Amerikaner kurzerhand in den Halbfinal getippt. Ziemlich viel Zuversicht für eine Nation, die in diesem Kalenderjahr drei ihrer vier Spiele verloren hat.

«Es ist einfach speziell, auf heimischem Boden zu spielen. Hier braut sich etwas zusammen. Die letzten Testspiele waren die besten unter Trainer Pochettino. Nimmt man noch die günstige Auslosung hinzu, dann glaube ich, dass sie mit etwas Glück das erreichen können, was Länder wie Südkorea (2002), die Türkei (2002) und Marokko (2022) bei anderen Weltmeisterschaften in diesem Jahrhundert geschafft haben», so die Begründung des Portals.

Und TV-Sender CBS stuft die USA in ihrem Power-Ranking auf Rang 12 ein. Vor Teams wie Belgien, Kroatien, Kolumbien oder auch der Schweiz. Im Power-Ranking von Blick schaffen es die Amis gerade Mal auf Platz 24.

«LeBron James des Fussballs»

Auch Nationaltrainer Mauricio Pochettino (54) übt sich nicht in Demut. Der Argentinier spricht sogar schon vom WM-Titel. Und das mit niemand Geringerem als US-Präsident Donald Trump (79). «Ich habe ihm gesagt, dass wir das Ding gewinnen können», so Pochettino vor einigen Wochen über sein Gespräch mit Trump.

Der grösste Druck lastet auf den Schultern von Christian Pulisic (27). In den USA auch gern mal als «LeBron James des Fussballs» genannt. Auch wenn er nichts von Druck wissen will, erhofft sich die ganze Nation ein grosses Turnier ihres Superstars. «Ich spüre keinen grösseren Druck. Im Gegenteil, vielleicht sogar weniger als vorher. Ich bin von so vielen guten Spielern umgeben», schwächt Pulisic ab.

Auch Kanada ist zuversichtlich

Die Amis sind nicht die einzigen Gastgeber mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen. Auch die Kanadier erhoffen sich viel vom Heimturnier. Journalisten, die Blick rund ums Nati-Camp in San Diego antrifft, sehen ihr Team als klaren Favoriten in der Schweizer Gruppe B.

Den Nordamerikanern mangelt es also nicht an Zuversicht. Ob ihre Mannschaften die hohen Erwartungen erfüllen, zeigt sich Freitagabend und in der Nacht auf Samstag. Dann starten die zwei Teams ins Turnier.

Etwas zurückhaltender gibt man sich in Mexiko. Zwar ist die Euphorie nach dem Auftaktsieg gegen Südafrika (2:0) gross. Rund um «El Tri» ist man aber vor allem froh, einen langen Fluch bezwungen zu haben. Noch nie konnten die Mexikaner ein Auftaktspiel an einer WM gewinnen – bis am Donnerstag. Gegen einen langen Lauf im Turnier würde aber auch in diesem Gastgeberland niemand etwas einwenden.