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Rächen sich die Wucherpreise?
Beim zweiten WM-Spiel bleiben viele Sitze leer

Gähnende Leere statt WM-Euphorie in Mexiko? Bei der zweiten Partie des Turniers zwischen Südkorea und Tschechien sind viele leere Plätze zu sehen. Rächen sich jetzt die Wucherpreise der Fifa?
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Viele leere Ränge bei der zweiten WM-Partie zwischen Südkorea und Tschechien.
Foto: AP Photo/Moises Castillo
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Björn LindroosRedaktor Sport

Während beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika noch tolle Stimmung herrscht und über 80'000 Fans im Stadion sind, folgt bei der zweiten Partie der stimmungstechnische Dämpfer. 

Beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) fallen den TV-Zuschauern viele leere Plätze im Stadion von Guadalajara auf. Gerade auf Höhe der Mittellinie sind viele leere rote Sitze zu sehen. Auf Social Media wundern sich zahlreiche User über die geringe Auslastung. Gähnende Leere statt WM-Euphorie in Mexiko?

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Rächen sich jetzt die Wucherpreise der Fifa? Weiterhin sollen über 180'000 Tickets auf den Resale-Plattformen der Fifa verfügbar sein. Im Schnitt kostet ein Ticket für einen regulären Sitzplatz 500 US-Dollar. Mehr zu den Ticketpreisen gibts hier.

«Ticketpreise sind angemessen»

Für Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) war dies vor dem Turnier aber kein Problem. «Unsere Ticketpreise sind angemessen», sagte er in seiner letzten Rede vor dem WM-Start. Und fügte an: «Es ist nicht so, dass jemand aufwacht und die Preise festlegt. Sie wurden von vielen Experten analysiert und entschieden.»

Ob den Schweizer Fifa-Boss die leeren Sitze von Guadalajara aus der Ruhe bringen? Es bleibt abzuwarten, ob sich das Problem durch das Turnier zieht. Und sich die Wucherpreise der Fifa tatsächlich noch rächen.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Südkorea
Südkorea
Tschechien
Tschechien
WM 2026
WM 2026
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        WM 2026
        WM 2026