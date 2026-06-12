Beim zweiten WM-Spiel bleiben viele Sitze leer

Gähnende Leere statt WM-Euphorie in Mexiko? Bei der zweiten Partie des Turniers zwischen Südkorea und Tschechien sind viele leere Plätze zu sehen. Rächen sich jetzt die Wucherpreise der Fifa?

Björn Lindroos Redaktor Sport

Während beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika noch tolle Stimmung herrscht und über 80'000 Fans im Stadion sind, folgt bei der zweiten Partie der stimmungstechnische Dämpfer.

Beim Spiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) fallen den TV-Zuschauern viele leere Plätze im Stadion von Guadalajara auf. Gerade auf Höhe der Mittellinie sind viele leere rote Sitze zu sehen. Auf Social Media wundern sich zahlreiche User über die geringe Auslastung. Gähnende Leere statt WM-Euphorie in Mexiko?

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Rächen sich jetzt die Wucherpreise der Fifa? Weiterhin sollen über 180'000 Tickets auf den Resale-Plattformen der Fifa verfügbar sein. Im Schnitt kostet ein Ticket für einen regulären Sitzplatz 500 US-Dollar. Mehr zu den Ticketpreisen gibts hier.

«Ticketpreise sind angemessen»

Für Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) war dies vor dem Turnier aber kein Problem. «Unsere Ticketpreise sind angemessen», sagte er in seiner letzten Rede vor dem WM-Start. Und fügte an: «Es ist nicht so, dass jemand aufwacht und die Preise festlegt. Sie wurden von vielen Experten analysiert und entschieden.»

Ob den Schweizer Fifa-Boss die leeren Sitze von Guadalajara aus der Ruhe bringen? Es bleibt abzuwarten, ob sich das Problem durch das Turnier zieht. Und sich die Wucherpreise der Fifa tatsächlich noch rächen.