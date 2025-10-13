DE
Stell jetzt dein Team zusammen
Diese Nati-Elf dürfte Yakin heute aufs Feld schicken

Heute um 20.45 Uhr bestreitet die Schweiz gegen Slowenien ihr viertes Spiel in der WM-Qualifikation. Nach den bisher drei überzeugenden Auftritten sieht Nati-Trainer Murat Yakin wenig personellen Handlungsbedarf.
Publiziert: 14:05 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
Welche Startelf hat Murat Yakin gegen Slowenien im Sinn?
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Drei Spiele, drei Siege, 9:0 Tore – die Schweizer Nati zeigt bisher eine perfekte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026. Auffällig: Bei allen drei Siegen schickt Trainer Murat Yakin die gleiche Startelf auf den Rasen. Ob er diesem Muster auch im Auswärtsspiel gegen Slowenien am Montagabend treu bleibt? Gewinnt die Nati und der Kosovo holt gleichzeitig gegen Schweden maximal einen Punkt, ist das WM-Ticket eingetütet.

So hat Yakin in allen drei bisherigen WM-Quali-Partien aufgestellt.

Auf der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag lässt sich Yakin zur möglichen Aufstellung nicht in die Karten blicken. Er lässt offen, ob er auch ein viertes Mal auf die gleiche Elf setzt. «Einige Spieler brauchen vielleicht etwas Erholung, wir werden mit ihnen reden müssen. Vielleicht wird es wenige Wechsel geben, vielleicht auch gar keine», meint Yakin.

Wer in die Startelf rücken könnte? Beispielsweise Johan Manzambi. Seit seinem Nati-Debüt gegen Mexiko ist der 19-Jährige alle 57 Minuten an einem Schweizer Tor beteiligt, kommt in fünf Länderspielen auf zwei Tore und eine Vorlage. Für einen Einsatz in der Startelf haben diese Werte bisher nicht gereicht, in der WM-Quali kommt er auf drei Kurzeinsätze. Ob sich das nun ändert, wird sich zeigen. Oder überrascht Yakin mit einem anderen Schachzug?

Wie würdest du aufstellen? Probiers aus im Coach-Tool von Blick und teile deine Startelf mit deinen Freunden.

Welches ist die beliebteste Aufstellung und wer der beliebteste Spieler?

Wie haben andere Blick-Userinnen und -User aufgestellt? Wirf einen Blick auf die Statistiken rund um die Startformationen. Du erfährst weiter unten auch, welches die beliebtesten Spieler der Blick-Community sind und erhältst einen Überblick über das Kader und den Spielplan.

Hinweis: Blick-Coach-Tool ist noch neu und wird stetig verbessert. Hast du Fehler festgestellt oder andere Vorschläge zur Verbesserung? Schreib uns in den Kommentaren.

