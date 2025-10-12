Das sagen Yakin und Vargas zur möglichen WM-Quali

Keine Party-Pläne bei Qualifikation
«Es ist unglaublich schön, wie die Mannschaft den Plan auf dem Platz umsetzen kann. Es ist Kollektivfussball, alle im Team helfen zum Beispiel mit, zu verteidigen. So kann man auch gegen grosse Teams gut aussehen», sagt Yakin. «Es braucht morgen auch etwas Glück, was wir letzten Herbst nicht hatten. Man muss das Glück erzwingen, viel Aufwand betreiben. Es liegt auch an mir, dass viel gearbeitet wurde.» Party-Pläne gebe es bei einem Sieg und der Qualifikation morgen nicht. «Wir konzentrieren uns auf das Spiel und werden arbeiten. Wir sind ambitioniert. Das überlassen wir noch anderen», so Yakin schmunzelnd.
«Das Gesamtpaket stimmt»
Was hat die Nati konkret verändert, dass es momentan so gut läuft? «Es ist das Gesamtpaket. Wie uns der Trainer auf die Spiele vorbereitet, gibt uns viel Selbstvertrauen. Es gibt einen Plan A und B. Unser Pressing wurde auch besser. Es ist das Gesamtpaket, das einfach stimmt», analysiert Vargas.
«Schauen von Spiel zu Spiel»
«Wir haben uns die Mentalität gesetzt, von Spiel zu Spiel zu schauen. Unsere Ausgangslage ist gut. Wir dürfen uns nicht zu viele Gedanken machen. Wir versuchen, morgen das Spiel zu gewinnen und uns zu qualifizieren», sagt Vargas dazu, dass sich die Nati am Montag bei einem Sieg gegen Slowenien fix für die WM qualifizieren könnte.
Yakin zum Athekame-Aufgebot
«Ich habe eine defensive Variante mit Jacquez und eine offensive mit Athekame. Es wird davon abhängen, wie das Spiel verläuft, wen ich einsetzen werde», sagt Yakin zum Aufgebot der Nati-Neulinge. «Sie müssen unsere Spielprinzipien kennenlernen. Wir können noch nicht viel trainieren. Es geht momentan darum, dass sie unser Umfeld kennenlernen.»
«Wir harmonieren sehr gut»
Wieso läuft es so gut momentan, wird Ruben Vargas gefragt. «Wir harmonieren momentan sehr gut. Es macht auch Spass, so Fussball zu spielen.» Man sei auf dem Blatt die bessere Mannschaft. «Es wird aber kein Selbstläufer. Wir müssen so weitermachen, wie in den letzten Spielen, dann hoffen wir, dass wir und qualifizieren können», so Vargas.
«Puzzleteile, die zusammenpassen»
«In diesem Jahr sind wir im Vergleich zu anderen Jahren glücklicherweise im Saft und fast alle Spieler haben eine verantwortungsvolle Position in ihren Vereinen. Wir können so über Strategien sprechen, nicht über individuelle Sachen. Es sind Puzzleteile, die gut zusammengepasst haben», begründet Yakin die gute Ausgangslage.
«Lasse offen, ob wir mit der gleichen Elf anfangen»
Wird Yakin an seinem System etwas anpassen aufgrund der Systemänderung des Gegners? «Wir sind nicht in der Lage, unser System anpassen. Wir werden vielleicht defensive Massnahmen ergreifen, aber ansonsten unser Spiel durchziehen. Es muss uns ein guter Start gelingen, dann müssen wir es weiter durchziehen.» Einige Spieler bräuchten Erholung. «Wir werden mit den Spielern reden müssen, auch von der Intensität her. Ich lasse offen, ob wir mit der gleichen Elf anfangen. Es wird vielleicht wenige Wechsel geben oder gar keine», packt Yakin bei der Frage nach der Aufstellung das Pokerface aus.
«Wollen morgen unser Spiel durchziehen»
«Wir wollen morgen unser Spiel durchziehen. Es wird sehr viel Intensität brauchen, jeder Gegner kann gefährlich sein, das hat man auch gegen Schweden gesehen. Der Sieg war sehr wichtig. Morgen fängt es aber wieder bei Null an.», sagt Yakin zur Ausgangslage. Slowenien hatte eine Systemumstellung, das hat man in ihrem letzten Spiel gesehen. Ob das auch morgen so sein werde, werde man sehen.
«Sind auf dem richtigen Weg»
Die Nati hat in den bisherigen drei Spielen noch keine Gegentore erhalten. «Wir sind in einer guten Situation und haben uns das erarbeitet. Mit den Analysen und unserer Spielweise sind wir auf dem richtigen Weg, uns zu qualifizieren», meint Yakin. Die Spieler seien alle fit und haben genügend Rhythmus. «Die Ersatzspieler, die reinkommen, können sich problemlos ins System einfügen.»
Schmidt fällt aus
Isaac Schmidt reist aus dem Nati-Camp ab. Er hatte unter der Woche am Fuss verletzt und wird somit morgen gegen Slowenien nicht spielen.
Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Folge direkt dem Link zur Schweizer Nati oder zu den Gegnern in der WM-Quali (gehe direkt zu Kosovo, Schweden oder Slowenien). Dort geht es dann jeweils ganz einfach weiter, indem du auf das Plus-Symbol neben dem Namen klickst. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. Und damit du nie mehr ein Goal verpasst, dafür sorgen die Live-Aktivitäten in der App. Diese bringen die Resultate der Nati-Spiele stets live auf den Sperrbildschirm deines Handys.
