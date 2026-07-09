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Schweinsteiger steigt aus und sprintet zum Stadion
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Wegen zu viel Stau:Schweinsteiger steigt aus und sprintet zum Stadion

Schweini in Blechlawine
Deutschland-Legende joggt ins Stadion

Kurz scheint Bastian Schweinsteiger für seinen Experten-Auftritt im Fernsehen beim Viertelfinal-Duell zwischen Frankreich und Marokko auszufallen. Doch Schweini schafft es doch rechtzeitig noch joggend ins Stadion.
Publiziert: 22:05 Uhr
|
Aktualisiert: 22:08 Uhr
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Bastian Schweinsteiger steckt im Stau.
Foto: ARD
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Während sich Frankreich und Marokko auf das Viertelfinal-Duell in Foxborough bei Boston vorbereiten, steckt der ARD-Experte in einer Blechlawine fest. Der Deutschland-Legende bleibt nichts anderes übrig, als zum Stadion zu joggen. 

Normalerweise ist Schweini beim deutschen Sender ARD als Experte neben Esther Sedlaczek (40) zu sehen. Als die Übertragung vor der Partie zwischen Frankreich und Marokko beginnt, sitzt neben der Moderatorin der Journalist Philip Sohmer (51). Von Schweinsteiger keine Spur. 

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«Schweini» wärmt sich auf der Autobahn auf

In der Sendung wird eine Videobotschaft vom Weltmeister 2014 eingeblendet: «Liebe Esther, es tut mir leid. Ich stecke hier voll im Stau. So etwas habe ich noch nie erlebt. Seit zwei Stunden stecken wir im Verkehr und es zeigt immer noch 50 Minuten an zum Stadion», erklärt Schweinsteiger seine Verspätung, während er die Kamera zum Verkehr schwenkt. 

Sedlaczek erklärt: «Foxborough ist ein kleiner Vorort von Boston. Das kann es auch schon ohne Stau mal eine Stunde aus der Bostoner Innenstadt dauern.» Und weiter: «Aber Basti weiss, dass er hier gebraucht wird, und zeigt deshalb vollen Einsatz. Er ist auf dem Weg hierher, und zwar im Vollsprint. An den Autos vorbei.» Tatsächlich schafft es Schweinsteiger vor Anpfiff noch ins Stadion und ist in der ARD-Übertragung neben Sedlaczek zu sehen.

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