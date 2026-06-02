Eigentlich hätte Breel Embolo wie der Rest der Nati am Dienstagnachmittag in die USA fliegen sollen. Doch am Flughafen folgt der Schock: Wegen Problemen mit der elektronischen Reisegenehmigung kann der Stürmer nun nicht mit dem Team anreisen.

Am frühen Dienstagnachmittag hat die Fussball-Nati die Reise in die USA angetreten – ohne Breel Embolo. Der 29-Jährige ist im letzten Moment am Flughafen Zürich gestoppt worden. Der Grund: Seine elektronische Reisegenehmigung (Esta), die für die Einreise in die USA vonnöten ist, muss noch einmal in Abklärung. Dies schreibt der Schweizerische Fussballverband (SFV).

Laut dem SFV sei Embolos Esta-Antrag am Dienstagmorgen noch bewilligt gewesen. Um 10.30 Uhr, also wenige Stunden vor dem Abflug, dann die Schock-Nachricht: Embolo darf nicht mitfliegen. So ist er auch nicht dabei, als die Nati kurz vor dem Abflug am Flughafen Zürich noch für ein Teamfoto posiert.

Wie der SFV angibt, befindet man sich nun in Kontakt mit den Behörden: «Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder dann morgen nachfliegen und zum Team stossen wird.» Am Nachmittag gegen 16 Uhr lässt der Verband ausrichten: «Wir haben Breel natürlich nicht alleine gelassen. Er wird von einem Mitarbeiter unserer Reiseagentur unterstützt.»

Im letzten Jahr klappte die Einreise in die USA

Schweizer Staatsangehörige sind für die Einreise und den Aufenthalt in die Vereinigten Staaten von Amerika nicht zwingend auf ein Visum angewiesen. «Reisende unter dem Programm für visumfreies Reisen müssen eine Bewilligung über das elektronische System zur Reisegenehmigung (Electronic System for Travel Authorisation ‹Esta›) beantragen», schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) auf seiner Webseite.

Es stellt sich die Frage: Wieso gibt es neuerdings bezüglich Embolos Esta-Genehmigung Probleme? Vergangenes Jahr reiste die Nati ebenfalls bereits für zwei Testspiele in die USA – mit Embolo, der sowohl gegen Mexiko (4:2) als auch gegen die USA (4:0) je ein Tor erzielte.

Im Esta-Fragebogen lautet einer der auszufüllenden Punkte: «Wurden Sie jemals verhaftet oder wegen einer Straftat verurteilt, die zu erheblichen Sachschäden oder zu schwerem Schaden an einer anderen Person oder einer staatlichen Behörde geführt hat?» Seit Frühling 2026 ist Embolo offiziell verurteilt. Wegen eines Vorfalls, der sich im Jahr 2018 ereignete, hat sich der Stürmer der mehrfachen Drohung strafbar gemacht.

Wollte Embolo mit derselben Genehmigung nochmals einreisen?

Eine Esta-Genehmigung ist in der Regel zwei Jahre lang gültig. Durchaus denkbar, dass Embolo auf die gleiche Esta-Genehmigung zurückgreifen wollte, über die er bereits bei der letzten USA-Reise vor einem Jahr verfügte. Allerdings ist das aktuell nur reine Spekulation.

Fest steht: So lange sich der Status von Embolos Esta-Antrag auf «in Abklärung» befindet, ist eine Einreise in die USA derzeit nicht möglich. Der Nati-Torjäger (24 Treffer in 86 Länderspielen) ist aber kein Einzelfall. Die US-Behörden behalten sich bei allen Anträgen das Recht vor, jederzeit eine erneute Überprüfung von Anträgen zu vollziehen.

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