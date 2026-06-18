Die Schweizer Nati wird heute von Fans rund um die Welt begleitet. Ob im Wohnzimmer, in der Beiz, am Strand, im Pool oder sogar im Stadion vor Ort – unsere Leserinnen und Leser zeigen, wo sie das Spiel verfolgen.

So fiebern die Blick-Leser rund um die Welt mit der Nati mit

So fiebern die Blick-Leser rund um die Welt mit der Nati mit

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweiz fiebert heute WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina entgegen

Emotionale Fussballabende: Zuhause, Beiz oder sogar auf hoher See

Stadion in Katar: 5 Milliarden USD, Platz für 100'000 Fans

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Heute Abend blickt die Schweiz gespannt auf das WM-Spiel gegen Bosnien und Herzegowina. Wir wollten von unseren Leserinnen und Lesern wissen, wo sie das WM-Spiel schauen werden. Die Antworten zeigen: Die Unterstützung für die Nati kennt keine Grenzen.

Zu Hause vor dem Fernseher

Für viele Leserinnen und Leser gibt es zum Nati-Spiel nichts Schöneres als einen gemütlichen Fussballabend zu Hause. So auch für Hansjürg Perino, der die Partie «zu Hause vor der Grossleinwand mit den Kids» verfolgt.

Besonders emotional wird der Fussballabend bei Rolf Vollenweider, der gleichzeitig den runden Geburtstag seiner Frau feiert: «Vor 40 Jahren haben wir die WM noch bei ihr zu Hause geschaut. Und heute im eigenen Heim. Das erste Mal zum 20. Geburtstag, heute zum 60. Geburtstag meiner Frau.»

Auch im Kanton Luzern dreht sich heute alles um die Nati. René Deiss schreibt: «Wir vom Wohnheim Lindenfeld, Emmen, schauen das Nati-Spiel im Fernsehzimmer. Natürlich in den Farben Rot-Weiss! Hopp Schwiiz.»

Leser Gianni Trupo geniesst den Fussballabend ebenfalls zu Hause in besonderer Atmosphäre: «Mit einem Glas Wein im Pool mit einem Beamer.» Und Jürgen Saner fiebert derweil unter freiem Himmel mit. «Dähei im Garte. Daumen sind gedrückt!», schreibt er.

Gemeinsam mitfiebern in Beiz und Lounge

Wer die Partie lieber in Gesellschaft verfolgt, hat ebenfalls vorgesorgt. Lydia Beer verbringt den Fussballabend im «Schwyzerhüsli» in Baden AG. Ihr Programm für das Spiel: «Pizza und Vino!»

Auch Ruedi Wernli setzt auf Fussball in geselliger Atmosphäre. Er schaut die Partie «im Billiardino Zürich in der neuen Lounge».

Nati-Fieber über die Landesgrenzen hinaus

Die Unterstützung für die Schweizer Nationalmannschaft endet nicht an der Grenze. Leser Mike Häring hat sich für den Fussballabend eine besondere Kulisse ausgesucht und schaut das Spiel entspannt am Strand von Agrigento auf Sizilien. Sogar auf offenem Meer wird mitgefiebert: User Kari Purtschert verfolgt das Spiel auf der Fähre zwischen Oslo und Kiel.

Seit vier Jahrzehnten lebt Marc Meister in Spanien, doch seiner Nati bleibt er treu. «Ich bin Auslandschweizer, seit 40 Jahren in Spanien, und natürlich Supporter der Nati, solange sie im Turnier ist. Hoffentlich sehr lange, aber da müssen wir entscheidend zulegen. Wir schauen das Spiel zu Hause am TV hier in Barcelona. Hopp Schwiiz, vamos Suiza!»

Auch aus Südamerika erreicht uns eine Zuschrift: Christoph Bourqui schreibt aus Porto Alegre in Brasilien, dass er das Spiel auf keinen Fall verpassen will. «Selbstverständlich werde ich mir das Spiel ansehen und mitfiebern! Werde früher von meiner Arbeit gehen müssen, um in irgendeiner Bar oder Gaststätte einen Fernseher zu finden. Nach Hause gehen geht nicht, würde zu viel Zeit verlieren! Hopp Schwiiz!»

Live vor Ort

Am nächsten dran am Geschehen ist Leser Gerhard Flury. Er verfolgt die Partie direkt im Stadion und blickt dem Duell optimistisch entgegen: «Nach schwachem Katar-Spiel erwarten wir ein energiegeladenes Top-Duell gegen Bosnien im 5-Milliarden-Dollar-Stadion mit 100'000 Fans!»