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Ihr habt gewählt!
Kampf der WM-Trikots – das sind eure Favoriten

Die Fussballweltmeisterschaft ist bereits zum Greifen nahe. Als kleinen Vorgeschmack haben wir euch die besten und einzigartigsten Trikots des Turniers präsentiert. Ihr habt abgestimmt: Das sind eure Trikotlieblinge bei der WM 2026!
Publiziert: vor 21 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Fussball-WM steht direkt vor der Tür
  • WM 2026 zeigt 100 neue Trikots von 48 Teams weltweit
  • Community stimmt in mehreren Kategorien über die besten Trikots ab
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Alessandro KälinRedaktor Community

Bald werden Nationalmannschaften aus der ganzen Welt wieder in die mit begeisterten Fans gefüllten WM-Stadien einmarschieren. Dabei dürfen die neuen Nati-Trikots natürlich nicht fehlen. Dieses Jahr haben 13 verschiedene Ausrüster die 48 Teams mit neuem Polyester ausgestattet. Insgesamt werden rund 100 verschiedene Jerseys an der Meisterschaft zu sehen sein. Als Einstimmung auf die WM haben wir für euch eine Auswahl der Highlights getroffen. Die Community hat gesprochen – das sind eure liebsten WM-Trikots. 

Der absolute Hingucker

1/8
Uruguay, Auswärtstrikot.
Foto: Nike
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Diese Sporthemden sind mit ihren knalligen Farben und Mustern schwer zu übersehen. In dieser Gruppe hat das Auswärtstrikot von Uruguay mit 21 Prozent der circa 2500 Umfrageteilnehmer die meisten Fans. Allerdings dicht gefolgt vom kolumbianischen Auswärtsjersey mit 20 Prozent. Das Heimtrikot von Kap Verde und das Auswärtstrikot von Tschechien konnten jeweils 18 Prozent und 13 Prozent der Community von sich überzeugen. Das holländische Auswärtstrikot und das amerikanische Heimtrikot haben mit 12 Prozent Gleichstand. Mit 5 Prozent macht das Heimdress aus Schottland das Schlusslicht. 

Das gelungenste Sujet

1/8
Mexiko, Heimtrikot.
Foto: ADIDAS
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Weiter geht es mit den Shirts, die mit einem besonders schönen Motiv punkten können. Euer Liebling ist mit 25 Prozent der knapp 1900 Stimmen das Auswärtstrikot von Argentinien, mit seinem kunstvoll geschwungenen, blauen Blättermotiv. Mit 22 Prozent folgt das norwegische Heimdress dicht hinterher. Mexikos Heimoberteil kann sich in der Community derweil 18 Prozent ergattern. Für das Heimjersey aus dem Kongo entschieden sich 13 Prozent. Das Auswärtstrikot der Elfenbeinküste und das Heimtrikot des Irans liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, am Schluss gewinnt allerdings Letzteres mit 9 zu 8 Prozent. Den Schluss macht das ägyptische Heimtrikot mit 5 Prozent.

Der König der Klassiker

1/11
Argentinien, Heimtrikot.
Foto: ADIDAS
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Diese Oberteile setzen auf Altbewährtes. Wieso grossartig etwas verändern, was schon so gut aussieht? Auch hier fiel den 2200 Teilnehmern die Wahl nicht leicht. Schlussendlich ist das Heimtrikot der Engländer mit 15 Prozent euer Champion. Das argentinische Heimjersey konnte sich mit 15 Prozent leider knapp nicht die Krone holen. Die Heimjerseys von Brasilien und Kroatien teilen sich in dieser Kategorie mit 13 Prozent den letzten Podestplatz. Es folgen die französischen und deutschen Heimtrikots, mit jeweils 12 und 11 Prozent der Stimmen. Holland holt sich mit dem Heimdress 9 Prozent. Die spanischen und portugiesischen Heimjerseys leisten sich mit 6 und 5 Prozent Gesellschaft.

Der Farbtupfer

1/7
Belgien, Auswärtstrikot.
Foto: ADIDAS
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Diese Mannschaften sind dieses Jahr besonders farbenfroh unterwegs. Bei 30 Prozent der 1700 Stimmen ist Paraguay mit dem weiss-blau-schwarzen Auswärtstrikot der Sieger der Herzen. Die Auswärtstrikots von Australien und Curacao sind mit 19 Prozent genau gleichauf. Südkoreas Auswärtsjersey kann währenddessen 15 Prozent der Umfrageteilnehmer für sich gewinnen. Belgiens Auswärtstrikot wird von 11 Prozent befürwortet, während das vom Regenbogen angehauchte Auswärtsoberteil aus Japan bei 8 Prozent liegt. 

Das Gewöhnungsbedürftigste

1/7
Kanada, Auswärtstrikot.
Foto: Nike
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Diese «Hemdli» trauen sich, mal etwas ganz Neues auszuprobieren. Zum Glück ist das gerade beim Schweizer Auswärtstrikot von Erfolg gekrönt: Unsere Nati kann mit dem neongrünen Oberteil 49 Prozent von 1800 Befragten abholen. Mit grossem Abstand und 19 Prozent der Teilnehmerschaft folgt dann das kanadische Auswärtstrikot. Das deutsche Hemd räumt 14 Prozent ab, das Heimtrikot aus Ghana 12 Prozent. Die Heimjerseys aus Tunesien und Saudi-Arabien überzeugen leider nur jeweils 4 und 2 Prozent. 

Die Schweizer Nati-Trikots – der Showdown

1/2
Schweizer Nati, Heimtrikot.
Foto: Puma
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Zum Schluss der Schlagabtausch, auf den alle Schweizerinnen und Schweizer gewartet haben. Über 1600 Mitglieder unserer Community haben entschieden, welches Jersey unserer Nationalmannschaft ihnen am besten gefällt. Mit einer überwältigenden Mehrheit von 82 Prozent holt sich das Schweizer Heimtrikot den Sieg. Das Auswärtsoberteil kann sich zwar gegen die anderen Länder behaupten, gegen die inländische Konkurrenz zieht es mit 18 Prozent allerdings den Kürzeren. 

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Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
WM 2026
WM 2026
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