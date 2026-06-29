Kubilay Türkyilmaz, zweitbester Torschütze der Schweizer Nati-Geschichte, nimmt logischerweise die Stürmer speziell unter die Lupe. Hier seine Top 11 einer WM, in der die Halbstürmer den Ton angeben. Mit einer Ausnahme.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die WM bestätigt den Trend zu Halbstürmern wie Harry Kane neuerdings auch einer ist

Johan Manzambi als Schlüsselspieler im Yakin-System sollte immer von Beginn weg spielen

Dass Messi mit 39 Jahren fünf Tore in zwei Spielen machen kann, sagt alles zum bisherigen Niveau

Kubilay Türkyilmaz

Richtig neue Stürmertrends habe ich an dieser Weltmeisterschaft nicht ausmachen können. Respektive es bestätigt sich der schon in den europäischen Klubwettbewerben festgestellte Trend zu Halbstürmern, die ganz vorne spielen. Mittlerweile, seit Harry Kane sich derart oft zurückfallen lässt, dass man bei ihm auch nicht mehr von einem Stossstürmer sprechen kann, gibt es nur noch einen: Erling Haaland! Und auch er zieht sich dann und wann zurück. Aber verglichen mit Kane mehr, um Tempo aufzunehmen. Der Engländer seinerseits wird bisweilen zum Verteidiger und eine Linie weiter vorne zum Spielmacher mit teils unglaublichen Fünfzig-Meter-Pässen. Bei Tottenham war er noch ein richtiger Stossstürmer gewesen. Bei Bayern ist der zu einem Halbstürmer mutiert. Seither ist er für mich klar der kompletteste Offensivmann auf diesem Planeten.

Manzambi muss fortan immer von Beginn an spielen

Alle anderen sind die letzte Reihe in einem Sturmverbund und meistens verkappte zweite Spitzen oder Flügel. Es ist Mode geworden, auf diesen Typus zu setzen. Auch Breel Embolo ist ein solcher. Das hat sich in der Szene vor dem zweiten Tor gegen Kanada exemplarisch gezeigt. Ein Vollblut-Stossstürmer wäre da voll auf der linken Seite in Richtung Tor gezogen und hätte mit links abgeschlossen. Vielleicht hatte der Basler noch im Kopf, dass er zuvor mit links eine Topchance liegenlassen hatte, weshalb er zögerte. Doch zum Glück rauschte da Johan Manzambi heran – und Breel sah ihn. Apropos Manzambi: Auch er ist natürlich kein Stossstürmer. Aber er ist einer der zehn besten an diesem Turnier. Weshalb für mich klar ist: Ab der K.o.-Runde muss er immer von Beginn an spielen. Er kann den Unterschied in jedem Spiel ausmachen. Solch einen Unterschiedsspieler bringt man nicht nur eine halbe Stunde. Überdies ist er im Murat-Yakin-System die perfekte Ergänzung zu Embolo.

Kubis Top 11 dieser WM 1. Harry Kane (England) 2. Erling Haaland (Norwegen) 3. Kylian Mbappé (Frankreich) 4. Leo Messi (Argentinien) 5. Vinicius Jr. (Brasilien) 6. Matheus Cunha (Brasilien) 7. Johan Manzambi (Schweiz) 8. Mikel Oyarzabal (Spanien) 9. Ousmane Dembélé (Frankreich) 10. Bryan Brobbey (Holland) 11. Ismael Saibari (Marokko) Marokkos Ismael Saibari ist die Überraschung in den Top 11 von Kubi. Allerdings dürfte der Marokkaner bald für den FC Bayern stürmen. imago/Xinhua 1. Harry Kane (England) 2. Erling Haaland (Norwegen) 3. Kylian Mbappé (Frankreich) 4. Leo Messi (Argentinien) 5. Vinicius Jr. (Brasilien) 6. Matheus Cunha (Brasilien) 7. Johan Manzambi (Schweiz) 8. Mikel Oyarzabal (Spanien) 9. Ousmane Dembélé (Frankreich) 10. Bryan Brobbey (Holland) 11. Ismael Saibari (Marokko) Mehr

Die «richtige» WM beginnt erst jetzt

Die bisherigen Spiele waren irgendwie wie Qualifikationsspiele für die Endrunde. Und nicht für die K.o.-Phase von ebendieser. Wenn Leo Messi mit bald vierzig Jahren noch sechs Tore in drei Spielen macht, kann das Niveau noch nicht sehr hoch sein. Messi ist ohnehin eine Besonderheit in diesem Stürmercasting, denn dass ein ganzes System nach einem Mann ausgerichtet ist und eine ganze Mannschaft für einen einzigen Spieler arbeitet, das gibt es nur beim Weltmeister.

Die «richtige» WM beginnt erst jetzt – mit den Sechzehntelfinals. Und erst jetzt wird sich herausschälen, welches die Stürmer sein werden, die dieser aufgeblähten Weltmeisterschaft ihren Stempel aufdrücken.