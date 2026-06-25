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Nati-Star Johan Manzambi schiesst das 1:0 gegen Bosnien
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Darum überzeugt der Nati-Star:Johan Manzambi schiesst das 1:0 gegen Bosnien

Nati im Manzambi-Fieber
«Jetzt ist er aber ein bisschen teurer geworden»

Auch gegen Kanada ist Johan Manzambi der Mann des Spiels. Seine Nati-Kollegen glauben, dass dies erst der Anfang ist. Murat Yakin zeigt sich ebenfalls begeistert – doch bei der Startelfgarantie zögert er.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Dritter WM-Einsatz und die zweite Trophäe für den Mann des Spiels.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Johan Manzambi glänzt bei der WM gegen Kanada mit Tor und Assist
  • Er egalisiert Shaqiris Schweizer WM-Torrekord von 2014 mit drei Treffern
  • Nur Mbappé und Müller schafften vor 21 mehr als 4 Scorerpunkte
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Tobias WedermannFussballchef

Er hat es wieder getan. Johan Manzambi (20) hat auch gegen Kanada dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt – mit einem Assist und einem Tor. Wenig überraschend bekommt er auch seine zweite Fifa-Trophäe für den Mann des Spiels. «Johan hat seit einem Jahr eine unglaubliche Form», gibt nun auch Murat Yakin zu, nachdem er am Tag vor dem Kanada-Spiel noch ein grosses Geheimnis um die Rolle Manzambis gemacht hat.

Während Yakin den jungen Star des SC Freiburg vor einem Jahr noch zwingend auf dem Flügel gesehen hatte, ist es nun die zentrale Position in der Nati-Offensive. «Gerade als Nummer 10 fühlt er sich sehr wohl, da hat er viele Freiheiten. Er sieht die Schnittstellen, hat einen unglaublichen Offensivdrang und eine gute Abschlussquote», so Yakin. Er sei immer für ein Tor gut und helfe der Mannschaft auch defensiv.

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Wenn der 20-Jährige Tore erzielt, zeigt er einen speziellen Jubel, bei dem er so tut, als würde er eine Mango zwischen den Händen halten. Verraten, was dahintersteckt, will Manzambi aber nicht. «Das bleibt zwischen mir und meinen Kollegen.» Dafür spricht er erneut von seinem Traum, der an dieser WM in Erfüllung geht. «Vor vier Jahren habe ich die Schweizer Mannschaft von zu Hause angefeuert und es war ein Ziel von mir, an der nächsten WM teilzunehmen. Dass ich dieses Ziel nicht nur erreicht habe, sondern dass ich auch mit Toren und Assists helfen kann, ist sehr, sehr schön für mich», sagt Manzambi.

«Familie sorgt dafür, dass ich auf dem Boden bleibe»

Der Genfer wird nach seiner nächsten Show auch gefragt, wie er bei so viel Lob und Hype um seine Person noch auf dem Boden bleiben kann. Dieser schmunzelt und sagt: «Weil ich eine Familie habe, die dafür sorgt, dass ich auf dem Boden bleibe. Dasselbe gilt für meine Mitspieler. Sie sagen mir, wenn ich etwas gut gemacht habe, aber auch, wenn es nicht gut war und ich mich verbessern muss.»

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Zu diesen gehören auch Manuel Akanji oder Gregor Kobel, die nach dem 2:1-Sieg in Vancouver nicht mit Lob sparen. «Er ist sehr kreativ, kann aus Situationen, die nach nichts aussehen, etwas Spezielles kreieren», beschreibt ihn Vize-Captain Akanji. Er sei mit viel Selbstbewusstsein aus seiner Saison mit Freiburg angereist und habe deshalb auch den Mut und das Talent dazu. Doch Akanji glaubt auch, dass noch viel mehr in Manzambi steckt: «Wenn er weiter hart arbeitet, kann er sich noch weiterentwickeln.»

Kobel hätte ihn gerne bei Borussia Dortmund

Kobel sieht das gleich. «Wenn er so weitermacht, hat er eine geile Karriere vor sich», sagt der Nati-Goalie. Er hätte ihn gerne bei Borussia Dortmund gehabt. «Jetzt ist er aber ein bisschen teurer geworden, wir müssen schauen, was möglich ist», sagt er mit einem Lachen. Kobel erlebt Manzambi eher ruhig und sehr fokussiert. «Doch er weiss, was er kann und was seine Ziele sind. Er ist ein Top-Junge, wirklich.»

Top sind auch die Statistiken Manzambis nach der Gruppenphase an seiner ersten WM. Nur zwei andere Spieler haben es in diesem Jahrhundert geschafft, sich im Alter von unter 21 Jahren an vier oder mehr Toren bei einer WM zu beteiligen: Kylian Mbappé und Thomas Müller. Auch den Schweizer Torrekord an einer WM in diesem Jahrhundert von Xherdan Shaqiri 2014 in Brasilien (drei Tore) hat Manzambi bereits egalisiert.

Gibt es jetzt die Startelfgarantie von Murat Yakin?

«Das wusste ich überhaupt nicht. Xherdan Shaqiri ist eine Schweizer Legende. Ihn einzuholen und bei einer WM drei Tore zu erzielen, macht mich stolz», antwortet Manzambi darauf. «Wenn es möglich ist, ihn zu überholen, dann hoffe ich natürlich, dass mir das gelingt.»

Gut möglich, dass er schon im Sechzehntelfinal eine nächste Möglichkeit bekommt dafür. Alles andere als ein weiterer Startelf-Einsatz wäre nun eine Überraschung. Doch Trainer Murat Yakin pokert wieder: «Das ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Das werden wir sicher genauer anschauen.» Es gebe verschiedene Optionen. «Eine davon ist sicher, ihn auch von Anfang an zu bringen. Das hat er sich auch verdient», so Yakin. Klingt schon eher danach, dass Manzambi seine Mangos für die K.o.-Phase bereithalten darf.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
2
3
6
2
Portugal
Portugal
2
5
4
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
2
-1
1
4
Usbekistan
Usbekistan
2
-7
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
2
2
4
2
Ghana
Ghana
2
1
4
3
Kroatien
Kroatien
2
-1
3
4
Panama
Panama
2
-2
0
K.o.-Phase
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