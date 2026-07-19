Alt Bundesrat und jetziger Generalsekretär des Europarats, Alain Berset, ist kein Fan der diesjährigen Weltmeisterschaft. In einer Erklärung teilt er gegen die Fifa aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alain Berset kritisiert in einer Erklärung die Fifa und WM 2026

Berset: Politischer Einfluss und Wettbetrug gefährden die Integrität des Fussballs

Er fordert «dritte Halbzeit» für Dialog zur WM-2030-Integrität

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die WM in Nordamerika ist auf der Zielgeraden. Doch noch bevor sich Argentinien und Spanien am Sonntagabend um den Weltmeistertitel duellieren, holt alt Bundesrat Alain Berset (54) zur grossen Fifa-Kritik aus.

In einer Erklärung rechnet der heutige Generalsekretär des Europarats mit dem Fussballweltverband ab und hält dabei mit markigen Worten nicht zurück.

«Ein WM-Final ist ein Fest, mit dem nur wenige Ereignisse auf der Welt mithalten können. Dieses hier fühlt sich unvollendet an», beginnt Berset in seiner am Sonntag veröffentlichten Erklärung. «Die Fifa-Weltmeisterschaft 2026 hat eine Frage nach der anderen aufgeworfen.»

«Die Feier geht zu Ende. Die Fragen bleiben»

Berset listet auf: «Eine unter Druck innerhalb weniger Tage ausgesetzte Strafe, ohne dass Gründe genannt wurden. Die Autorität der Schiedsrichter wurde infrage gestellt. Rassistische Beleidigungen gegen Spieler, teilweise auch von gewählten Amtsträgern. Wetten auf jedem Pass, jeder Karte, an jeder Ecke.»

Damit spielt Berset unter anderem auf den Fall Balogun an: Der US-Amerikaner sah im Match gegen Bosnien & Herzegowina die Rote Karte – eigentlich eine automatische Spielsperre. Doch die Fifa hob die Strafe kurzerhand auf, nachdem sich US-Präsident Donald Trump (80) bei Fifa-Boss Gianni Infantino (56) beschwert hatte.

Berset fordert eine «dritte Halbzeit»

Doch auch das Geschäft mit den Wetten ist dem ehemaligen Bundesrat ein Dorn im Auge: «Wetten konzentrieren sich mittlerweile nicht mehr auf das Ergebnis eines Spiels, sondern auf einzelne Momente, die ein einzelner Spieler hervorbringen kann, ohne dabei den Spielstand zu verändern.» So stehe die Tür für Betrug weit offen.

In Bezug auf den politischen Einfluss und auf das Wettgeschäft während der WM gibts für den alt Bundesrat nur ein Verdikt: «Die nächste Krise hat bereits begonnen. Sie hat zwei Namen: Geld und Macht.»

Berset schliesst seine Erklärung mit einem Vorschlag Richtung Fifa ab: «Hier ist also mein Vorschlag an die Fifa: eine dritte Halbzeit. Ein konstruktiver Dialog, der heute Abend beginnt, um das Integritätskonzept für die Weltmeisterschaft 2030 zu entwickeln, noch bevor diese stattfindet.»