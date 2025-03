Panama schafft im Halbfinal-Hinspiel in der CONCACAF-Nations-League einen überraschenden Auswärtssieg in den USA. Siegtorschütze Waterman jubelt ausgelassen mit TV-Experte Thierry Henry.

Die USA empfangen im Halbfinal der nord- und mittelamerikanischen Nations League Panama in der Heimstädte des NFL-Teams der Los Angeles Rams im kalifornischen Inglewood. Obwohl die Gäste über 90 Minuten kaum etwas vom Spiel haben, schaffen sie in der Nachspielzeit den Lucky Punch. Cecilio Waterman vom chilenischen Verein Coquimbo erwischt Crystal-Palace-Ersatzgoalie Matt Turner mit einem präzisen Flachschuss.

Doch noch spezieller als das Tor ist der Torjubel. Nach seinem Treffer reisst sich der Stürmer das Trikot vom Leib und rennt schnurstracks in Richtung des Freiluft-Studios des amerikanischen TV-Senders CBS Sports, das sich direkt hinter der Werbebande befindet, klettert auf das Podest und feiert sein Tor ausgelassen mit CBS-Experte Thierry Henry. Ohne Berührungsängste umarmt er die Stürmer-Legende, einige seiner Teamkollegen folgen ihm und bilden eine Jubeltraube um Henry. Nach dem Spiel holte sich Waterman bei Henry noch eine Unterschrift auf sein Trikot ab. Er bezeichnet den Franzosen im Studio als sein Kindheitsidol.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel gewinnt Mexiko in Kanada mit 2:0.

Auch Brasilien jubelt in letzter Minute

Auch ein paar Kilometer südlich in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia wird spät gejubelt. Durch einen Last-Minute-Treffer fährt Brasilien in der Qualifikation zur WM 2026 einen Sieg ein. Nach zuletzt zwei Unentschieden gegen Uruguay und Venezuela gewinnt das Team von Trainer Dorival Junior gegen Kolumbien 2:1.

Vinicius Junior von Real Madrid markiert in der Nachspielzeit im Stadion Mané Garrincha in der Hauptstadt Brasília den entscheidenden Treffer. Im ersten Qualifikationsspiel dieses Jahres hatte Brasilien stark begonnen und war bereits nach sechs Minuten durch einen verwandelten Elfmeter von Raphinha in Führung gegangen. Kurz vor der Pause gleicht Luis Diaz (FC Liverpool) aus. Erst in der 9. Minute der Nachspielzeit sorgt Vinicius mit seinem Treffer aus der Distanz für die Entscheidung.

Durch den Sieg springt Brasilien in der Südamerika-Qualifikation mit 21 Punkten aus 13 Spielen zunächst auf den zweiten Platz. Weltmeister Argentinien steht mit 25 Zählern und einem Spiel weniger an der Spitze. Am Dienstag kommt es dann zum Top-Duell zwischen den beiden Erzrivalen – allerdings ohne Neymar und Messi.

In den zwei weiteren Spielen der südamerikanischen WM-Quali schlägt Peru zu Hause Bolivien mit 3:1. Paraguay gewinnt 1:0 gegen Chile. Damit verlassen die Peruaner den letzten Tabellenplatz auf Kosten der Chilenen.

