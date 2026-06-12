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Nach Debüt von Mexikos Top-Talent Mora (17)
Das sind die jüngsten WM-Spieler aller Zeiten

Historisches WM-Debüt für Gilberto Mora: Mit 17 Jahren und 240 Tagen stürmt Mexikos Top-Talent in die Top 10 der jüngsten WM-Spieler aller Zeiten. Angeführt wird die Liste von Norman Whiteside, während auch absolute Ikonen wie Pelé und Samuel Eto'o darin thronen.
Publiziert: vor 39 Minuten
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Gilberto Mora schreibt im WM-Eröffnungsspiel Geschichte.
Foto: FIFA via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mexikos Gilberto Mora (17) debütiert im Eröffnungsspiel der WM 2026
  • Jüngster Gastgeber-Debütant in der WM-Geschichte mit 17 Jahren und 240 Tagen
  • Pelé bleibt mit 17 Jahren und 249 Tagen jüngster WM-Finalspieler
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Nach etwas mehr als einer Stunde brandet im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt ohrenbetäubender Jubel auf. Innerhalb weniger Augenblicke haben die mexikanischen Fans gleich doppelt Grund zur Freude: In der 66. Minute wird Top-Talent Gilberto Mora (17) eingewechselt, kurz darauf trifft Raúl Jiménez (35) zum 2:0-Endstand im Eröffnungsspiel gegen Südafrika.

Mora – der einzige Minderjährige in allen WM-Kadern der 48 teilnehmenden Nationen – schreibt mit diesem Einsatz Geschichte: Mit 17 Jahren und 240 Tagen avanciert er zum jüngsten Debütanten eines Gastgeberlandes in der WM-Historie und belegt zudem Platz sechs der jüngsten WM-Spieler aller Zeiten.

Prominente Namen in den Top 10

An der Spitze dieser ewigen Bestenliste steht der Nordire Norman Whiteside. Bei seinem WM-Debüt am 17. Juni 1982 gegen Jugoslawien war er 17 Jahre und 41 Tage alt. Gefolgt von einem klangvollen Namen: Samuel Eto'o (17 Jahre & 99 Tage, WM 1998). Der Kameruner war damit zwei Tage jünger als der drittplatzierte Femi Opabunmi aus Nigeria (17 Jahre & 101 Tage, WM 2002). Rang vier belegt Salomon Olembé (17 Jahre & 184 Tage, WM 1998) – Nationalmannschaftskollege von Eto'o.

Doch ein Name in dieser Liste ist noch prominenter als Eto'o und folgt auf Platz fünf: Fussball-Legende Pelé. Der «König des Fussballs» war bei seinem WM-Debüt am 16. Juni 1958 mit 17 Jahren und 234 Tagen sechs Tage jünger als Mora. Zur Erinnerung: Pelé war an der WM 1958 alles andere als ein Ergänzungsspieler. Er avancierte zum überragenden Akteur der Seleção und glänzte unter anderem mit einem Hattrick im Halbfinal sowie einem Doppelpack im Final. Mit 17 Jahren und 249 Tagen ist «O Rei» bis heute der jüngste Spieler, der je ein WM-Endspiel bestritten und gewonnen hat.

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Die Top 10 komplettieren auf den Plätzen sieben bis zehn (in dieser Reihenfolge): Bartholomew Ogbeche aus Nigeria (17 Jahre & 244 Tage, WM 2002), Rigobert Song aus Kamerun (17 Jahre & 353 Tage, WM 1994), das ehemalige deutsche Mega-Talent Youssoufa Moukoko (18 Jahre & 3 Tage, WM 2022) und der Brasilianer Carvalho Leite (18 Jahre & 25 Tage, WM 1930).

Kleine Randnotiz: Der jüngste Schweizer WM-Spieler der Geschichte ist übrigens Xherdan Shaqiri. Bei seinem Einsatz gegen Argentinien während der WM 2010 war er 18 Jahre und 258 Tage alt und belegt damit Platz 27 im Ranking.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1:0
1
1
3
2
Katar
Katar
0
0
0
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Kanada
Kanada
0:1
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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