Die Weltmeisterschaft 2026 wurde am Donnerstagabend lanciert. Und gleich fielen einige Dinge auf: Bei den Hymnen stehen plötzlich 52 Spieler auf dem Feld, Zeitspiel wird bekämpft, und in den Trinkpausen gibts Werbung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neuer WM-Hymnenritus: Alle 26 Spieler singen im Mittelkreis

Trinkpause jetzt Pflicht: 3 Minuten in der 22. und der 67. Minute

Schiris mit Ohrkamera: So erleben die Zuschauer Spielszenen aus Schiedsrichterperspektive

Björn Lindroos Redaktor Sport

Hymnentheater

Noch bevor das Eröffnungsspiel überhaupt angepfiffen ist, wundert sich der TV-Zuschauer. Denn bei der Hymne bietet sich ein ganz neues Bild: Neu stellen sich die Spieler rund um den Mittelkreis auf – und nicht nur die Startelf, sondern das komplette Kader.

So stehen nun also pro Team 3 Torhüter und 23 Feldspieler um den Mittelkreis und singen die Nationalhymne. Die Kamerafahrt wirkt beinahe ewig. Auch in der Partie zwischen Südkorea und Tschechien bietet sich derselbe Anblick. Ein Prozedere, das vor allen 104 Spielen abgespult wird.

«Während der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Akteure jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder Einzelne von ihnen – also nicht nur die Startelf – diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann, wenn er sein Land auf der grössten Fussballbühne der Welt vertritt», begründet die Fifa diese Neuerung, an die man sich erst noch gewöhnen muss.

Trinkpausen

Grundsätzlich sind Trinkpausen im Fussball keine komplette Neuerung. Offiziell wurden die «Cooling Breaks» zur WM 2014 eingeführt, sollte die Temperatur während eines Spiels über 32 Grad Celsius betragen.

Bei dieser WM spielt das Wetter keine Rolle mehr. Unabhängig von den Bedingungen – beim Eröffnungsspiel waren es beispielsweise nur 20 Grad Celsius – gibt es in jeder Partie pro Halbzeit eine dreiminütige Trinkpause, jeweils in der 22. und 67. Minute.

In dieser von der Fifa genannten «Hydration Break» dürfen die TV-Sender Werbung zeigen. So geschehen im Eröffnungsspiel, als das SRF in der zweiten Halbzeit in eine Werbepause ging.

Im Stadion nutzt der DJ die Pause übrigens, um die Fans musikalisch zu unterhalten. Szenen, die stark an die US-Ligen NFL oder NBA erinnern.

Weniger Zeitspiel

Zur WM hat die Fifa auch einige neue Regeln eingeführt, um das Zeitspiel zu minimieren. Und bereits im ersten Spiel waren diese zu erkennen.

So fängt der Schiedsrichter beispielsweise bei einem Einwurf schnell an, mit der Hand von fünf runterzuzählen. Wird der Einwurf nicht rasch genug ausgeführt, geht der Ball an den Gegner. Im Eröffnungsspiel ist Letzteres zwar nicht passiert, doch die neue Massnahme sorgt für deutlich kürzere Unterbrechungen. Bei Abstössen und wenn der Goalie den Ball in der Hand hält, wird ebenfalls runtergezählt.

Bei den Wechseln gibt es ebenfalls neue Zeitregeln: Wird ein Spieler ausgewechselt, hat er neu zehn Sekunden Zeit, das Spielfeld zu verlassen. Falls er zehn Sekunden überschreitet, muss der eingewechselte Spieler eine Minute warten, bevor er aufs Feld darf.

Beim Eröffnungsspiel trug diese Regel bereits Früchte: Als Mexiko in der 76. Minute beim Stand von 2:0 für den Gastgeber wechselte, sprinteten die Akteure zügig vom Feld. In dieser Spielsituation hätte in der Vergangenheit so mancher Spieler gern mal einen gemütlichen Spaziergang eingelegt.

Die Schiri-Optik

Schiedsrichter Wilton Sampaio sorgte für einen speziellen Anblick: Der Brasilianer trug neben dem gewohnten Knopf im Ohr neu zusätzlich eine Kamera am Ohr. Die Schiris im verkabelten Robo-Look. Die Regie schaltet während des Spiels einige Male diese Ohr-Kamera auf, sodass es dem TV-Zuschauer vorkam, als stünde er selbst auf dem Platz.

So sieht man die Tätlichkeit des Südafrikaners Themba Zwane in der 84. Minute aus der Sicht des Schiedsrichters. Für den Zuschauer auf dem Sofa eine tolle Neuerung, für den Schiedsrichter sieht es nicht gerade gemütlich aus.