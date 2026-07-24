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Nach bitteren WM-Aus
England-Trainer Tuchel gönnt sich Auszeit in der Schweiz

Thomas Tuchel erholt sich in Zürich: Nach dem Aus im WM-Halbfinal wurde der englische Nationaltrainer am Freitagabend mit seiner Familie in der Limmatstadt gesichtet.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Thomas Tuchel (l.) erholt sich in der Schweiz.
Foto: Lesereporter
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Nach dem WM-Frust gönnt sich Thomas Tuchel eine Auszeit in der Schweiz. Ein Blick-Lesereporter hat den englischen Nationaltrainer am Freitagabend an der Seepromenade auf dem Weg zur Chinawiese in Zürich gesichtet. Begleitet wird der 52-Jährige von seiner Familie.

Noch vor einer Woche noch stand Tuchel an der Seitenlinie und führte England in einem Spektakel-Spiel gegen Frankreich zu Rang 3 an der WM. Für die Three Lions ist das jedoch nur ein kleiner Trost. Nach dem bitteren Halbfinal-Out gegen Argentinien steht auf der Insel vor allem Nationaltrainer Tuchel in der Kritik. So soll sein taktischer Fehler den Südamerikanern im Halbfinal den Sieg beschert haben.

Nun scheint der Deutsche die freien Tage zu nutzen, um in der Schweiz etwas Abstand vom Trubel zu gewinnen.

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