DE
FR
Abonnieren

Ronaldo-Rücktritt gefordert?
Mega-Wirbel um Instagram-Post von Freundin von Portugal-Star

Cristiano Ronaldo steht in der Kritik: Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo bei der WM forderte angeblich sogar die Freundin eines Mitspielers seinen Rücktritt. Doch der Instagram-Kommentar soll eine Fälschung gewesen sein.
Publiziert: 00:41 Uhr
|
Aktualisiert: 02:55 Uhr
Kommentieren
1/5
Ein angeblicher Kommentar von Madalena Aragao, Freundin von Portugal-Star Joao Neves, auf Instagram sorgt für Wirbel.

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Portugal enttäuscht bei WM-Auftakt mit 1:1 gegen Kongo
  • CR7 gerät in Kritik: Muss er raus aus der Startelf?
  • Angeblicher Instagram-Kommentar sorgt für Wirbel in der Debatte
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Stimmung in Portugal ist getrübt. Ein 1:1 gegen den Kongo zum Auftakt in die WM ist zu wenig. Dass ihr Heiland Cristiano Ronaldo (41) extrem blass bleibt, ist zusätzlich besorgniserregend für die Iberer. «Portugal bleibt abhängig vom Vertrauen in Ronaldo. Aber Vertrauen allein genügt nicht – schon gar nicht in den aktuellen Ronaldo», lautete etwa die Schlagzeile der Zeitung «Publico».

Es stellt sich die Frage: Muss CR7 seinen Platz in der Startelf räumen? Für viele grenzt sie fast schon an Majestätsbeleidigung. Andere, darunter auch viele Experten, finden, dass er anderen, jüngeren Spielern Platz machen sollte. Einer von ihnen ist TV-Experte Thierry Henry (48), der beim Sender Fox sogar von Egoismus spricht: «Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.» Und jetzt entsteht noch Wirbel um einen angeblichen Instagram-Post der Freundin eines Mitspielers von Ronaldo.

Unter einem Instagram-Post der portugiesischen Schauspielerin Madalena Aragao (20), der sie zusammen mit ihrem Freund Joao Neves (21) zeigt, kommentierte ein Fan: «Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Grösste aller Zeiten, Anm.d.Red.) passen.» Das liess Aragao nicht auf sich sitzen und antwortete: «Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!»

Oder etwa doch nicht? Denn wie die spanische Zeitung «Marca» schreibt, soll der Screenshot, der dem portugiesischen Blatt «Récord» zu gespielt worden war, ein Fake gewesen sein. «Ein Kommentar, den es nie gegeben hat», schreibt die «Marca».

Neves-Aussagen sorgten für Unmut

Neves selbst äusserte sich nach dem Remis gegen die Zentralafrikaner ebenfalls zu Ronaldo. «Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fussballwelt getan hat. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen», so der Mittelfeldspieler. Besonders der letzte Satz wurde in sozialen Netzwerken heiss diskutiert. Viele Portugal- und Ronaldo-Fans interpretierten die Aussagen des 21-Jährigen als Geringschätzung ihres Superstars und taten ihren Unmut kund.

Mehr zu Cristiano Ronaldo
Sogar Ronaldos Gegner ist überrascht
Viel Kritik am Superstar
Sogar Ronaldos Gegner ist überrascht
Superstar Ronaldo wird nach Horror-Spiel in Heimat zerrissen
«Kein Vertrauen in ihn»
Superstar Ronaldo wird nach Horror-Spiel in Heimat zerrissen

Ob Nationaltrainer Roberto Martinez (52) in der Startelf wirklich auf den fünffachen Weltfussballer verzichtet, wird sich am Dienstag um 19 Uhr Schweizer Zeit zeigen. Dann wollen die Iberer gegen Usbekistan den ersten Sieg an dieser WM einfahren.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3:0
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
0:3
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Portugal
        Portugal