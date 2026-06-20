Mega-Wirbel um Instagram-Post von Freundin von Portugal-Star

Cristiano Ronaldo steht in der Kritik: Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo bei der WM forderte angeblich sogar die Freundin eines Mitspielers seinen Rücktritt. Doch der Instagram-Kommentar soll eine Fälschung gewesen sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Portugal enttäuscht bei WM-Auftakt mit 1:1 gegen Kongo

CR7 gerät in Kritik: Muss er raus aus der Startelf?

Angeblicher Instagram-Kommentar sorgt für Wirbel in der Debatte

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Stimmung in Portugal ist getrübt. Ein 1:1 gegen den Kongo zum Auftakt in die WM ist zu wenig. Dass ihr Heiland Cristiano Ronaldo (41) extrem blass bleibt, ist zusätzlich besorgniserregend für die Iberer. «Portugal bleibt abhängig vom Vertrauen in Ronaldo. Aber Vertrauen allein genügt nicht – schon gar nicht in den aktuellen Ronaldo», lautete etwa die Schlagzeile der Zeitung «Publico».

Es stellt sich die Frage: Muss CR7 seinen Platz in der Startelf räumen? Für viele grenzt sie fast schon an Majestätsbeleidigung. Andere, darunter auch viele Experten, finden, dass er anderen, jüngeren Spielern Platz machen sollte. Einer von ihnen ist TV-Experte Thierry Henry (48), der beim Sender Fox sogar von Egoismus spricht: «Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.» Und jetzt entsteht noch Wirbel um einen angeblichen Instagram-Post der Freundin eines Mitspielers von Ronaldo.

Unter einem Instagram-Post der portugiesischen Schauspielerin Madalena Aragao (20), der sie zusammen mit ihrem Freund Joao Neves (21) zeigt, kommentierte ein Fan: «Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Grösste aller Zeiten, Anm.d.Red.) passen.» Das liess Aragao nicht auf sich sitzen und antwortete: «Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!»

Oder etwa doch nicht? Denn wie die spanische Zeitung «Marca» schreibt, soll der Screenshot, der dem portugiesischen Blatt «Récord» zu gespielt worden war, ein Fake gewesen sein. «Ein Kommentar, den es nie gegeben hat», schreibt die «Marca».

Neves-Aussagen sorgten für Unmut

Neves selbst äusserte sich nach dem Remis gegen die Zentralafrikaner ebenfalls zu Ronaldo. «Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fussballwelt getan hat. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen», so der Mittelfeldspieler. Besonders der letzte Satz wurde in sozialen Netzwerken heiss diskutiert. Viele Portugal- und Ronaldo-Fans interpretierten die Aussagen des 21-Jährigen als Geringschätzung ihres Superstars und taten ihren Unmut kund.

Ob Nationaltrainer Roberto Martinez (52) in der Startelf wirklich auf den fünffachen Weltfussballer verzichtet, wird sich am Dienstag um 19 Uhr Schweizer Zeit zeigen. Dann wollen die Iberer gegen Usbekistan den ersten Sieg an dieser WM einfahren.