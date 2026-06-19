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Viel Kritik am Superstar
Sogar Ronaldos Gegner ist überrascht

Cristiano Ronaldo ist beim 1:1 der Portugiesen gegen den Kongo praktisch unsichtbar. Das erstaunt sogar einen seiner Gegner.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Cristiano Ronaldo steht nach seinem schwachen Auftritt zum WM-Auftakt in der Kritik.
Foto: imago/Kirchner-Media
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Am direktesten auf den Punkt bringt es Ngal'ayel Mukau (21). «Ich habe mehr von ihm erwartet», sagt der kongolesische Mittelfeldmann nach dem 1:1 gegen Portugal über Cristiano Ronaldo (41). Der schwache Auftritt des portugiesischen Superstars habe ihn «schon ein bisschen» überrascht.

Keine Freude dürfte Ronaldo auch an einer anderen Aussage des Lille-Söldners gehabt haben: Dieser räumt ein, dass der Kongo keinen Spezialplan gemacht hat, um Ronaldo zu stoppen. «Wir wissen, dass er nicht mehr der Gleiche ist wie früher. Er ist jetzt etwas älter. Dennoch grossen Respekt an ihn!»

Die Demokratische Republik Kongo, die Nummer 43 der Fifa-Weltrangliste, hat es offenbar nicht nötig, ein besonderes Augenmerk auf den fünffachen Weltfussballer zu legen – und hat damit sogar noch völlig recht, wie das Spiel in Houston gezeigt hat. Viel besser lässt sich Ronaldos Leistung zum WM-Auftakt kaum versinnbildlichen.

Ex-Fussballer üben Kritik

Laut ist auch die Kritik unter seinen ehemaligen Berufskollegen. «Das Team muss ein Tor schiessen, nicht du», richtet sich etwa Ex-Arsenal-Star Thierry Henry (48) beim US-Sender Fox direkt an den Portugiesen. Dabei spielt er vor allem auf eine Szene in der 68. Minute an, als Ronaldo den besser postierten Bruno Fernandes übersieht und selbst abschliesst – der Ball geht schliesslich neben das Tor.

Auch für Kevin-Prince Boateng (39), 2010 WM-Teilnehmer mit Ghana, agiert Ronaldo zu eigensinnig – und nicht nur in dieser einen Szene: «Wenn Ronaldo ein echter Teamplayer wäre, würde er Platz machen und den jungen Spielern eine Chance geben.» Und legt gegenüber dem australischen Medium SBS gleich nach: «Portugal ist ohne ihn ein besseres Team.»

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
2
3
4
2
Kanada
Kanada
1:0
2
1
4
3
Katar
Katar
0:1
2
-1
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
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-2
0
K.o.-Phase
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Portugal
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