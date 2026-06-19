Cristiano Ronaldo ist beim 1:1 der Portugiesen gegen den Kongo praktisch unsichtbar. Das erstaunt sogar einen seiner Gegner.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Am direktesten auf den Punkt bringt es Ngal'ayel Mukau (21). «Ich habe mehr von ihm erwartet», sagt der kongolesische Mittelfeldmann nach dem 1:1 gegen Portugal über Cristiano Ronaldo (41). Der schwache Auftritt des portugiesischen Superstars habe ihn «schon ein bisschen» überrascht.

Keine Freude dürfte Ronaldo auch an einer anderen Aussage des Lille-Söldners gehabt haben: Dieser räumt ein, dass der Kongo keinen Spezialplan gemacht hat, um Ronaldo zu stoppen. «Wir wissen, dass er nicht mehr der Gleiche ist wie früher. Er ist jetzt etwas älter. Dennoch grossen Respekt an ihn!»

Die Demokratische Republik Kongo, die Nummer 43 der Fifa-Weltrangliste, hat es offenbar nicht nötig, ein besonderes Augenmerk auf den fünffachen Weltfussballer zu legen – und hat damit sogar noch völlig recht, wie das Spiel in Houston gezeigt hat. Viel besser lässt sich Ronaldos Leistung zum WM-Auftakt kaum versinnbildlichen.

Ex-Fussballer üben Kritik

Laut ist auch die Kritik unter seinen ehemaligen Berufskollegen. «Das Team muss ein Tor schiessen, nicht du», richtet sich etwa Ex-Arsenal-Star Thierry Henry (48) beim US-Sender Fox direkt an den Portugiesen. Dabei spielt er vor allem auf eine Szene in der 68. Minute an, als Ronaldo den besser postierten Bruno Fernandes übersieht und selbst abschliesst – der Ball geht schliesslich neben das Tor.

Auch für Kevin-Prince Boateng (39), 2010 WM-Teilnehmer mit Ghana, agiert Ronaldo zu eigensinnig – und nicht nur in dieser einen Szene: «Wenn Ronaldo ein echter Teamplayer wäre, würde er Platz machen und den jungen Spielern eine Chance geben.» Und legt gegenüber dem australischen Medium SBS gleich nach: «Portugal ist ohne ihn ein besseres Team.»