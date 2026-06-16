Die WM steht vor der Tür. Für einige Aushängeschilder wird diese aber kurz vor Beginn heftig zugeknallt. Diese Stars verpassen die WM wegen einer Verletzung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jurriën Timber verlässt Hollands Trainingslager in New York wegen Leistenverletzung

Brasilien-Star verletzte sich im letzten WM-Test und verpasst das Turnier

Deutschland ohne Karl, Österreich muss auf Baumgartner verzichten

Blick Sportdesk

Tino Livramento (England)

Schock für die Three Lions noch vor dem ersten Spiel. Aussenverteidiger Tino Livramento (23) verpasst die WM verletzungsbedingt. Der Spieler von Newcastle United zog sich am Sonntag eine Muskelverletzung in der Wade zu und muss abreisen. Bitter: Englands Trainer Thomas Tuchel (52) hätte aufgrund Livramentos Flexibilität wohl auf ihn gesetzt. Als Ersatz nominiert Tuchel Trevoh Chalobah (26) von Chelsea nach und verzichtet damit erneut auf Real Madrids Trent Alexander-Arnold (27).

Jurriën Timber (Holland)

Bitter: Der Arsenal-Verteidiger war bereits in Amerika. Doch Jurriën Timber (24) musste das Trainingslager in New York verlassen. Er habe sich nicht ausreichend von seiner Leistenverletzung erholt, meldet der niederländische Verband. Timber ist seit längerem angeschlagen, durfte im verlorenen Champions-League-Final gegen PSG aber fast eine Stunde ran – was auch die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme wieder hat aufleben lassen. Bondscoach Ronald Koeman hat Lutsharel Geertruida nachnominiert, ein Xhaka-Teamkollege bei Sunderland.

Wesley (Brasilien)

Unter Tränen musste Wesley (22) beim letzten Test der Brasilianer vor der WM gegen Ägypten nach nur 17 Minuten ausgewechselt werden. Der Rechtsverteidiger der AS Roma hat eine Muskelverletzung am Oberschenkel eingefangen. Als Ersatz hat Star-Trainer Carlo Ancelotti Mittelfeldspieler Ederson (26), der in diesem Sommer von Atalanta zu ManUtd wechselt, nachnominiert.

Lennart Karl (Deutschland)

Neun Tage vor dem WM-Auftakt gegen die Karibik-Kicker von Curaçao verliert die DFB-Elf Lennart Karl (18). Der Bayern-Youngster hat sich im Training einen Muskelbündelriss zugezogen. «Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das grösste Turnier verpassen zu müssen», schreibt Karl auf Instagram. Als Ersatz wurde der 20-jährige Assan Ouédraogo von RB Leipzig aufgeboten.

Christoph Baumgartner (Österreich)

Die Hiobsbotschaft bei unserem östlichen Nachbarn kommt gut eine Woche vor WM-Start. Bundesliga-Star Christoph Baumgartner (26) von Leipzig verpasst die WM. Beim Aufwärmen vor dem Test gegen Tunesien hat sich der Mittelfeldspieler eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Damit fehlt Österreich eine wichtige Stütze. Der ÖFB postet bei der Mitteilung ein gebrochenes Herz.

Schon seit Längerem klar: Rodrygo (25,), Éder Militão (28), Estêvão (19, alle Brasilien), Serge Gnabry (30, Deutschland), Xavi Simons (23, Holland), Ben White (28, England), Hugo Ekitiké (23, Frankreich), Mohammed Kudus (25, Ghana), Fermín López (23, Spanien).