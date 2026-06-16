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Diese Stars verpassen wegen bitterer Verletzung die WM

Die WM steht vor der Tür. Für einige Aushängeschilder wird diese aber kurz vor Beginn heftig zugeknallt. Diese Stars verpassen die WM wegen einer Verletzung.
Publiziert: vor 46 Minuten
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Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jurriën Timber verlässt Hollands Trainingslager in New York wegen Leistenverletzung
  • Brasilien-Star verletzte sich im letzten WM-Test und verpasst das Turnier
  • Deutschland ohne Karl, Österreich muss auf Baumgartner verzichten
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Blick Sportdesk

Tino Livramento (England)

Schock für die Three Lions noch vor dem ersten Spiel. Aussenverteidiger Tino Livramento (23) verpasst die WM verletzungsbedingt. Der Spieler von Newcastle United zog sich am Sonntag eine Muskelverletzung in der Wade zu und muss abreisen. Bitter: Englands Trainer Thomas Tuchel (52) hätte aufgrund Livramentos Flexibilität wohl auf ihn gesetzt. Als Ersatz nominiert Tuchel Trevoh Chalobah (26) von Chelsea nach und verzichtet damit erneut auf Real Madrids Trent Alexander-Arnold (27).

Foto: The FA via Getty Images

Jurriën Timber (Holland)

Bitter: Der Arsenal-Verteidiger war bereits in Amerika. Doch Jurriën Timber (24) musste das Trainingslager in New York verlassen. Er habe sich nicht ausreichend von seiner Leistenverletzung erholt, meldet der niederländische Verband. Timber ist seit längerem angeschlagen, durfte im verlorenen Champions-League-Final gegen PSG aber fast eine Stunde ran – was auch die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme wieder hat aufleben lassen. Bondscoach Ronald Koeman hat Lutsharel Geertruida nachnominiert, ein Xhaka-Teamkollege bei Sunderland.

Jurriën Timber ist nicht an der WM.
Foto: Arsenal FC via Getty Images

Wesley (Brasilien)

Unter Tränen musste Wesley (22) beim letzten Test der Brasilianer vor der WM gegen Ägypten nach nur 17 Minuten ausgewechselt werden. Der Rechtsverteidiger der AS Roma hat eine Muskelverletzung am Oberschenkel eingefangen. Als Ersatz hat Star-Trainer Carlo Ancelotti Mittelfeldspieler Ederson (26), der in diesem Sommer von Atalanta zu ManUtd wechselt, nachnominiert.

Hat sich beim letzten WM-Test verletzt und verpasst das Turnier: Wesley.
Foto: AFP

Lennart Karl (Deutschland)

Neun Tage vor dem WM-Auftakt gegen die Karibik-Kicker von Curaçao verliert die DFB-Elf Lennart Karl (18). Der Bayern-Youngster hat sich im Training einen Muskelbündelriss zugezogen. «Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll, aber es tut einfach unbeschreiblich weh, das grösste Turnier verpassen zu müssen», schreibt Karl auf Instagram. Als Ersatz wurde der 20-jährige Assan Ouédraogo von RB Leipzig aufgeboten.

Das deutsche Supertalent Lennart Karl muss auch zuschauen.
Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Christoph Baumgartner (Österreich)

Die Hiobsbotschaft bei unserem östlichen Nachbarn kommt gut eine Woche vor WM-Start. Bundesliga-Star Christoph Baumgartner (26) von Leipzig verpasst die WM. Beim Aufwärmen vor dem Test gegen Tunesien hat sich der Mittelfeldspieler eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Damit fehlt Österreich eine wichtige Stütze. Der ÖFB postet bei der Mitteilung ein gebrochenes Herz.

Die Österreicher werden im Mittelfeld ohne den Bundesliga-Star Christoph Baumgartner auskommen müssen.
Foto: IMAGO/Branislav Racko

Schon seit Längerem klar: Rodrygo (25,), Éder Militão (28), Estêvão (19, alle Brasilien), Serge Gnabry (30, Deutschland), Xavi Simons (23, Holland), Ben White (28, England), Hugo Ekitiké (23, Frankreich), Mohammed Kudus (25, Ghana), Fermín López (23, Spanien).

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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England
England
WM 2026
WM 2026
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