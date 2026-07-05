DE
FR
Abonnieren

Ladenhüter Deutschland-Trikot
Das Leibchen dieses Nati-Spielers ist überraschender Verkaufshit

Die Nati steht bei der WM in Nordamerika im Achtelfinal. Die Leistungen der Mannschaft von Murat Yakin machen nicht nur die Nati-Fans glücklich, auch die Detailhändler profitieren vom Exploit. Die Verkaufszahlen der Trikots sorgen für klingelnde Kassen.
Publiziert: 19:09 Uhr
|
Aktualisiert: 19:24 Uhr
Kommentieren
1/7
Das Heimtrikot der Nati ist wesentlich beliebter als der grüne Auswärtsdress.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • WM 2026 sorgt für höhere Zahlen bei Trikotverkäufen
  • Johan Manzambis Trikot mit Nummer 9 ist das beliebteste der Schweiz
  • Heimtrikots der Schweiz verkaufen sich achtmal besser als Auswärtstrikots
Moritz_Meister_JouSchou Wirtschaft _Blick_3-Bearbeitet-2.jpg
Moritz MeisterRedaktor Wirtschaft

Die WM 2026 ist mit 48 teilnehmenden Nationen nicht nur wegen der Anzahl der Teams die grösste bisher, sie sorgt auch für massiv mehr Nachfrage nach Trikots bei den Detailhändlern. Dies zeigt sich unter anderem an den Verkaufszahlen des Heimtrikots der Nati.

Das rote Leibchen erfreut sich, im Gegensatz zur Version der EM 2024, grosser Beliebtheit bei den Nati-Fans. Wie Ochsner Sport, 11teamsports und Galaxus auf Blick-Anfrage bekannt geben, übertreffen die Verkaufszahlen der Nati-Trikots in diesem Jahr bereits die Zahlen von 2024. 

Mehr zu Trikots
Grasshoppers verkünden erste grosse Veränderung
GC-News
Kurz nach Besitzerwechsel
Grasshoppers verkünden erste grosse Veränderung
Wie kam das Bremen-Trikot nach San Diego?
Mit Video
Itten verrät Transfer-Details
Wie kam das Bremen-Trikot nach San Diego?

Manzambi nicht nur auf dem Platz spitze

Mit seinen Leistungen auf dem Platz spielte sich Jungstar Johan Manzambi in die Herzen der Fans. Dies zeigt sich auch bei den Trikotverkäufen: «Seine Nummer 9 wird deutlich am häufigsten auf die Trikots gedruckt», sagt Ochsner-Sport-Sprecher Marco Greco. Auf Shootingstar Manzambi folgen Captain Granit Xhaka, Rubén Vargas, Manuel Akanji und Dan Ndoye. Das Heimtrikot ist dabei wesentlich beliebter. Laut Angabe von 11teamsports geht der Heimdress achtmal mehr über die Ladentheke als das Auswärtstrikot.

«Neben der Schweiz war Bosnien sehr begehrt und das drittmeistverkaufte Trikot nach Portugal, danach folgen Argentinien und Brasilien», sagt Ramón Serrano von 11teamsports. Ebenfalls überraschend in die Top 10 habe es das Auswärtstrikot Japans geschafft.

Manzambi kann es sogar von hinter dem Tor
0:56
Ihm gelingt derzeit alles:Manzambi kann es sogar von hinter dem Tor

Trikot von Edin Dzeko wird zum Verkaufsschlager

Wenig überraschend sind die Trikots von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bei 11teamsports die beliebtesten Nicht-Nati-Trikots. Platz drei und vier sind mit Brasiliens Neymar Jr. und Bosniens Edin Dzeko dann doch eher überraschend.

Das Trikot von Edin Dzeko ist in der Schweiz sehr begehrt.
Foto: AP Photo/Julio Cortez

Mitentscheidend für die Verkaufszahlen eines Trikots ist auch das Abschneiden im Wettbewerb. Ein frühes Aus macht aus einem Verkaufsschlager schnell einen Ladenhüter. «Allein das deutsche Trikot wurde dreimal so viel verkauft wie vor vier Jahren», sagte Adidas-CEO Bjørn Gulden (61) bei einer Adidas-Veranstaltung in New York. Nach dem Aus der deutschen Fussball-Nationalmannschaft wird das Trikot der DFB-Elf mittlerweile allerdings bereits zu stark reduzierten Preisen angeboten. Im Nachbarland Deutschland sind die Heimleibchen der Truppe von Ex-Nationaltrainer Julian Nagelsmann längst zu Ladenhütern mutiert und werden in Onlineshops mit bis zu 50 Prozent Nachlass verscherbelt.

Da Trikots jedoch immer mehr als Modeartikel getragen werden, sind die Jerseys von Japan und Südkorea sowie das deutsche Auswärtstrikot trotz des frühen Ausscheidens nach wie vor begehrt.

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
Deutschland
Deutschland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Schweiz
        Schweiz
        Deutschland
        Deutschland