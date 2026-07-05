Die Nati steht bei der WM in Nordamerika im Achtelfinal. Die Leistungen der Mannschaft von Murat Yakin machen nicht nur die Nati-Fans glücklich, auch die Detailhändler profitieren vom Exploit. Die Verkaufszahlen der Trikots sorgen für klingelnde Kassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft WM 2026 sorgt für höhere Zahlen bei Trikotverkäufen

Johan Manzambis Trikot mit Nummer 9 ist das beliebteste der Schweiz

Heimtrikots der Schweiz verkaufen sich achtmal besser als Auswärtstrikots

Moritz Meister Redaktor Wirtschaft

Die WM 2026 ist mit 48 teilnehmenden Nationen nicht nur wegen der Anzahl der Teams die grösste bisher, sie sorgt auch für massiv mehr Nachfrage nach Trikots bei den Detailhändlern. Dies zeigt sich unter anderem an den Verkaufszahlen des Heimtrikots der Nati.

Das rote Leibchen erfreut sich, im Gegensatz zur Version der EM 2024, grosser Beliebtheit bei den Nati-Fans. Wie Ochsner Sport, 11teamsports und Galaxus auf Blick-Anfrage bekannt geben, übertreffen die Verkaufszahlen der Nati-Trikots in diesem Jahr bereits die Zahlen von 2024.

Manzambi nicht nur auf dem Platz spitze

Mit seinen Leistungen auf dem Platz spielte sich Jungstar Johan Manzambi in die Herzen der Fans. Dies zeigt sich auch bei den Trikotverkäufen: «Seine Nummer 9 wird deutlich am häufigsten auf die Trikots gedruckt», sagt Ochsner-Sport-Sprecher Marco Greco. Auf Shootingstar Manzambi folgen Captain Granit Xhaka, Rubén Vargas, Manuel Akanji und Dan Ndoye. Das Heimtrikot ist dabei wesentlich beliebter. Laut Angabe von 11teamsports geht der Heimdress achtmal mehr über die Ladentheke als das Auswärtstrikot.

«Neben der Schweiz war Bosnien sehr begehrt und das drittmeistverkaufte Trikot nach Portugal, danach folgen Argentinien und Brasilien», sagt Ramón Serrano von 11teamsports. Ebenfalls überraschend in die Top 10 habe es das Auswärtstrikot Japans geschafft.

0:56 Ihm gelingt derzeit alles: Manzambi kann es sogar von hinter dem Tor

Trikot von Edin Dzeko wird zum Verkaufsschlager

Wenig überraschend sind die Trikots von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bei 11teamsports die beliebtesten Nicht-Nati-Trikots. Platz drei und vier sind mit Brasiliens Neymar Jr. und Bosniens Edin Dzeko dann doch eher überraschend.

Mitentscheidend für die Verkaufszahlen eines Trikots ist auch das Abschneiden im Wettbewerb. Ein frühes Aus macht aus einem Verkaufsschlager schnell einen Ladenhüter. «Allein das deutsche Trikot wurde dreimal so viel verkauft wie vor vier Jahren», sagte Adidas-CEO Bjørn Gulden (61) bei einer Adidas-Veranstaltung in New York. Nach dem Aus der deutschen Fussball-Nationalmannschaft wird das Trikot der DFB-Elf mittlerweile allerdings bereits zu stark reduzierten Preisen angeboten. Im Nachbarland Deutschland sind die Heimleibchen der Truppe von Ex-Nationaltrainer Julian Nagelsmann längst zu Ladenhütern mutiert und werden in Onlineshops mit bis zu 50 Prozent Nachlass verscherbelt.

Da Trikots jedoch immer mehr als Modeartikel getragen werden, sind die Jerseys von Japan und Südkorea sowie das deutsche Auswärtstrikot trotz des frühen Ausscheidens nach wie vor begehrt.