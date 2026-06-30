Fast 40 Jahre lang rüstete Adidas einst GC aus – es war eine erfolgreiche Phase für den Zürcher Klub. Nun kehren die drei Streifen auf die GC-Trikots zurück.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Einen Tag nach dem Besitzerwechsel verkünden die Zürcher Grasshoppers auch eine Änderung beim Ausrüster: Ab der kommenden Saison wird wieder das Adidas-Logo das Trikot des Rekordmeisters zieren. Dies geht aus einer Mitteilung von GC am Dienstagmittag hervor.

Adidas und GC – das hat in der Vergangenheit gut zusammengepasst: Zwischen 1975 und 2012 und dann noch einmal zwischen 2021 und 2023 war der deutsche Sportartikelhersteller fast 40 Jahre lang ein Partner des Zürcher Klubs. In dieser Zeit feierte GC elf Meistertitel und fünf Cup-Siege. «Viele der grössten Erfolge des Klubs sind eng mit den drei Streifen verbunden», lässt sich Marina Mogus, Zentraleuropa-Geschäftsführerin von Adidas, deshalb in der Mitteilung von GC zitieren.

Und GC-CBO Leo Lian fügt an: «Diese Partnerschaft steht für Erfolg, Identität und den Anspruch, der diesen Klub seit jeher auszeichnet.» Das Bewahren der Identität scheint ein wichtiges Anliegen der neuen GC-Besitzer zu sein – in der Mitteilung der Bridge Football Group zur GC-Übernahme vom Montag kommt das Wort nicht weniger als sechsmal vor. Die Rückkehr von Adidas könnte einen ersten Schritt dazu bedeuten.

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