DE
FR
Abonnieren

Kurz nach Quali-Ende
WM-Playoffs werden noch im November ausgelost

Die letzten Runden der WM-Quali stehen in Europa auf dem Programm. Nun ist klar, wann die Playoffs ausgelost werden.
Publiziert: vor 14 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die WM-Quali geht in die heisse Phase.
Foto: UEFA via Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
I0K_6tIf_400x400.png
Ramona Bieri und AFP

Die Auslosung für die Playoff-Spiele der Qualifikation zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026 findet am 20. November in Zürich statt. Wie der Weltverband am Freitag bekannt gab, sollen kurz nach der kommenden Länderspielphase die Entscheidungen in der Fifa-Zentrale fallen.

Mehr Fussball
Noah Okafor geht nach Nati-Funkstille in den Attackemodus
Mit Video
Leeds-Star im Attackemodus
Noah Okafor kritisiert Murat Yakin und die Nati
Schwein gehabt dank eines Huhns
Kolumne
Bänz Friedli über Cup-Heldin
Als FCZ-Ikone Humm ein kaputtes Porzellanhuhn Glück brachte
Mehrere Festnahmen im Zuge des Wettskandals in der Türkei
«Verdacht auf Amtsmissbrauch»
Mehrere Festnahmen im Zuge des Wettskandals in der Türkei
Neuer Trainer beginnt Nati-Job in seiner Heimat
Nati-News
Testspiel in Spanien steht
Neuer Trainer beginnt Nati-Job in seiner Heimat

Auch die Schweizer Nationalmannschaft, die ihr Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht sicher hat, könnte je nachdem, wie die zwei ausbleibenden Qualifikationsspiele gegen Schweden (Freitag, 15. November) und den Kosovo (Montag, 18. November) ausgehen, von der Auslosung betroffen sein. Die Playoff-Spiele werden im März ausgetragen.

Für WM 2026 qualifizierte Teams

Europa (16 Plätze): England.
Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana, Algerien, Kap Verde, Südafrika, Elfenbeinküste, Senegal.
Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien.
Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.
Nord- und Mittelamerika und Karibik (6, 7 oder 8 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber).
Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland.

*Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. 

Europa (16 Plätze): England.
Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana, Algerien, Kap Verde, Südafrika, Elfenbeinküste, Senegal.
Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien.
Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.
Nord- und Mittelamerika und Karibik (6, 7 oder 8 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber).
Ozeanien (1 oder 2 Startplätze)*: Neuseeland.

*Anzahl Startplätze variiert wegen interkontinentalen Playoffs, in denen zwei Tickets vergeben werden. 

16 Teams aus Europa streiten dabei um vier der restlichen Tickets, zwei weitere werden bei einem interkontinentalen Turnier mit sechs Teams vergeben. Bisher haben sich 28 Teams für die Endrunde im kommenden Sommer qualifiziert – erstmals nehmen 48 Mannschaften an der WM teil.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
4
6
10
2
Ukraine
Ukraine
4
1
7
3
Island
Island
4
2
4
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
4
-9
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
4
7
10
2
Ungarn
Ungarn
4
1
5
3
Irland
Irland
4
-1
4
4
Armenien
Armenien
4
-7
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
6
26
18
2
Italien
Italien
6
10
15
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
7
-10
4
5
Moldawien
Moldawien
6
-22
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
6
18
18
2
Albanien
Albanien
6
3
11
3
Serbien
Serbien
6
0
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
7
-12
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen