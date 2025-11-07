WM-Playoffs werden noch im November ausgelost

Die letzten Runden der WM-Quali stehen in Europa auf dem Programm. Nun ist klar, wann die Playoffs ausgelost werden.

Die WM-Quali geht in die heisse Phase. Foto: UEFA via Getty Images

Die Auslosung für die Playoff-Spiele der Qualifikation zur Fussball-Weltmeisterschaft 2026 findet am 20. November in Zürich statt. Wie der Weltverband am Freitag bekannt gab, sollen kurz nach der kommenden Länderspielphase die Entscheidungen in der Fifa-Zentrale fallen.

Auch die Schweizer Nationalmannschaft, die ihr Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht sicher hat, könnte je nachdem, wie die zwei ausbleibenden Qualifikationsspiele gegen Schweden (Freitag, 15. November) und den Kosovo (Montag, 18. November) ausgehen, von der Auslosung betroffen sein. Die Playoff-Spiele werden im März ausgetragen.

Für WM 2026 qualifizierte Teams Europa (16 Plätze): England.

Afrika (9 oder 10 Plätze)*: Marokko, Tunesien, Ägypten, Ghana, Algerien, Kap Verde, Südafrika, Elfenbeinküste, Senegal.

Asien und Australien (8 oder 9 Plätze)*: Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien.

Südamerika (6 oder 7 Plätze)*: Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay.

Nord- und Mittelamerika und Karibik (6, 7 oder 8 Startplätze)*: Kanada (Co-Gastgeber), Mexiko (Co-Gastgeber), USA (Co-Gastgeber).

16 Teams aus Europa streiten dabei um vier der restlichen Tickets, zwei weitere werden bei einem interkontinentalen Turnier mit sechs Teams vergeben. Bisher haben sich 28 Teams für die Endrunde im kommenden Sommer qualifiziert – erstmals nehmen 48 Mannschaften an der WM teil.