Die Schweizer Nati kämpft in den letzten beiden WM-Qualispielen gegen Schweden und den Kosovo um das Ticket fürs Turnier 2026. 29 andere Länder sind bereits fix dabei.

1/5 Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026. Foto: imago/Matthias Koch

Schweizer Nati vor letztem Schritt

Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden und kein einziges Gegentor: die bisherige Bilanz der laufenden WM-Quali liesst sich äusserst positiv. Weil aber der Kosovo nur drei Punkte hinter der Nati liegt, ist sie vor den beiden letzten Gruppenspielen noch nicht definitiv an der WM. Bereits am Samstag könnte sich dies jedoch ändern, wobei die Rechnung simpel ist: Holt die Mannschaft von Murat Yakin gegen Schweden mehr Punkte als der Kosovo gegen Slowenien, ist das Ding durch.

Andernfalls kommts am nächsten Dienstag in Pristina zu einer Art Finalissima, wobei die Schweiz durch das deutlich bessere Torverhältnis einen entscheidenden Vorteil auf seiner Seite hat. Kurz: Es müsste vieles schief laufen, damit die Nati spätestens am Dienstag nicht über den Gruppensieg jubeln und sich damit zu den 29 bereits qualifizierten Nationen gesellen darf.

29 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

Kontinent Anzahl Startplätze Bereits qualifiziert Europa 16 England, Frankreich Afrika 9 oder 10* Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika Asien und Australien 8 oder 9* Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien Südamerika 6 oder 7* Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay Nord- und Mittelamerika und Karibik 6, 7 oder 8* Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber) Ozeanien 1 oder 2* Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Nach England hat sich am Donnerstagabend auch Frankreich sein Ticket sichern können.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik läuft hingegen noch auf Hochtouren. Bislang sind einzig die als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA fix dabei. Mindestens drei weitere Nationen kommen noch hinzu.