DE
FR
Abonnieren

England und Frankreich einzige Uefa-Vertreter
Diese Nationen haben sich bereits für die WM 2026 qualifiziert

Die Schweizer Nati kämpft in den letzten beiden WM-Qualispielen gegen Schweden und den Kosovo um das Ticket fürs Turnier 2026. 29 andere Länder sind bereits fix dabei.
Publiziert: vor 46 Minuten
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Der amtierende Weltmeister Argentinien gewann die Gruppenphase in Südamerika klar und deutlich und steht an der WM 2026.
Foto: imago/Matthias Koch

Darum gehts

  • Schweizer Nati auf Kurs für die WM-Qualifikation
  • 29 Nationen sind bereits für die WM 2026 qualifiziert
  • Europa erhält 16 Startplätze, die meisten aller Kontinente
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Alexander_Hornstein_SEO Specialist_RMS.png
Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Schweizer Nati vor letztem Schritt

Vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden und kein einziges Gegentor: die bisherige Bilanz der laufenden WM-Quali liesst sich äusserst positiv. Weil aber der Kosovo nur drei Punkte hinter der Nati liegt, ist sie vor den beiden letzten Gruppenspielen noch nicht definitiv an der WM. Bereits am Samstag könnte sich dies jedoch ändern, wobei die Rechnung simpel ist: Holt die Mannschaft von Murat Yakin gegen Schweden mehr Punkte als der Kosovo gegen Slowenien, ist das Ding durch.

Andernfalls kommts am nächsten Dienstag in Pristina zu einer Art Finalissima, wobei die Schweiz durch das deutlich bessere Torverhältnis einen entscheidenden Vorteil auf seiner Seite hat. Kurz: Es müsste vieles schief laufen, damit die Nati spätestens am Dienstag nicht über den Gruppensieg jubeln und sich damit zu den 29 bereits qualifizierten Nationen gesellen darf.

29 Nationen aus der ganzen Welt bereits qualifiziert

KontinentAnzahl StartplätzeBereits qualifiziert
Europa16England, Frankreich
Afrika9 oder 10*Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien, Ghana, Kap Verde, Elfenbeinküste, Senegal, Südafrika
Asien und Australien8 oder 9*Japan, Iran, Usbekistan, Jordanien, Südkorea, Australien, Katar, Saudi-Arabien
Südamerika6 oder 7*Argentinien, Ecuador, Brasilien, Paraguay, Kolumbien, Uruguay
Nord- und Mittelamerika und Karibik6, 7 oder 8*Mexiko, Kanada, USA (alle Gastgeber)
Ozeanien1 oder 2*Neuseeland

* Die Anzahl Startplätze variiert aufgrund der interkontinentalen Playoffs, über die zwei Tickets vergeben werden

Aus Europa nehmen am erstmals mit 48 Nationen ausgetragenen Turnier 16 Länder und damit so viele wie aus keinem anderen Kontinent teil. In der Gruppenphase werden zwölf Tickets an die jeweiligen Gruppensieger verteilt, weitere vier gibts in den europainternen Playoffs. Nach England hat sich am Donnerstagabend auch Frankreich sein Ticket sichern können.

In Afrika, Asien und Australien, Südamerika sowie Ozeanien ist die eigentliche Qualifikation beendet. Dennoch kann über die interkontinentalen Playoffs maximal ein weiteres Land pro entsprechender Region hinzukommen. Von den total sechs Nationen, die an diesen Playoffs teilnehmen, stehen bislang Bolivien und Neukaledonien fest.

Mehr zur WM-Quali
Ronaldo-Rot sorgt für Ärger – und für WM drohen Konsequenzen
Mit Video
Irland-Coach verrät Zoff
Ronaldo-Rot sorgt für Ärger – und für WM drohen Konsequenzen
Italien kann nur noch ein Wunder helfen – die Deutschen zittern
Die grosse Quali-Übersicht
Italien kann nur noch ein Wunder helfen – die Deutschen zittern
WM-Playoffs werden noch im November ausgelost
Kurz nach Quali-Ende
WM-Playoffs werden noch im November ausgelost
DFB-Star Wirtz nimmts mit ganzem Football-Team auf
1:24
Trikot-Werbung für WM 2026
DFB-Star Wirtz nimmts mit ganzem Football-Team auf

Die Qualifikation des Verbands Nord- und Mittelamerika und Karibik läuft hingegen noch auf Hochtouren. Bislang sind einzig die als Gastgeber automatisch am Turnier vertretenen Mexiko, Kanada und USA fix dabei. Mindestens drei weitere Nationen kommen noch hinzu.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
4
5
9
2
Slowakei
Slowakei
4
3
9
3
Nordirland
Nordirland
4
1
6
4
Luxemburg
Luxemburg
4
-9
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
4
9
10
2
Kosovo
Kosovo
4
-1
7
3
Slowenien
Slowenien
4
-3
3
4
Schweden
Schweden
4
-5
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Dänemark
Dänemark
4
11
10
2
Schottland
Schottland
4
5
10
3
Griechenland
Griechenland
4
-3
3
4
Belarus
Belarus
4
-13
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
5
10
13
2
Island
Island
5
4
7
3
Ukraine
Ukraine
5
-3
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
5
-11
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
4
15
12
2
Türkei
Türkei
4
3
9
3
Georgien
Georgien
4
-3
3
4
Bulgarien
Bulgarien
4
-15
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
5
5
10
2
Ungarn
Ungarn
5
2
8
3
Irland
Irland
5
1
7
4
Armenien
Armenien
5
-8
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
6
19
16
2
Polen
Polen
6
6
13
3
Finnland
Finnland
7
-5
10
4
Litauen
Litauen
7
-5
3
5
Malta
Malta
6
-15
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
6
16
15
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
6
8
13
3
Rumänien
Rumänien
6
5
10
4
Zypern
Zypern
7
2
8
5
San Marino
San Marino
7
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
7
29
21
2
Italien
Italien
7
12
18
3
Israel
Israel
7
-4
9
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
7
-24
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
6
15
14
2
Nordmazedonien
Nordmazedonien
7
9
13
3
Wales
Wales
6
3
10
4
Kasachstan
Kasachstan
7
-4
7
5
Liechtenstein
Liechtenstein
6
-23
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
7
20
21
2
Albanien
Albanien
7
4
14
3
Serbien
Serbien
7
-2
10
4
Lettland
Lettland
7
-9
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
6
19
16
2
Tschechien
Tschechien
7
4
13
3
Färöer
Färöer
7
4
12
4
Montenegro
Montenegro
6
-9
6
5
Gibraltar
Gibraltar
6
-18
0
Qualifiziert
Playoffs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Qualifikation zur WM 2026
Qualifikation zur WM 2026
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Qualifikation zur WM 2026
        Qualifikation zur WM 2026