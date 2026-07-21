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Nach Schönheits-OP sieht Vinicius Jr. ziemlich anders aus
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Brasilianer mit neuem Look:Nach Schönheits-OP sieht Vinicius Jr. ziemlich anders aus

Gesicht von Brasil-Star verändert
Vini Junior nach Schönheits-OP kaum wiederzuerkennen

Vinicius Junior hat sich einer Schönheitsoperation unterzogen, berichten brasilianische Medien. Auf neuesten Bildern ist der Brasilien-Star kaum wiederzuerkennen.
Publiziert: vor 15 Minuten
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Aktualisiert: vor 7 Minuten
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Vinicius sieht nicht mehr aus wie noch bei der WM.
Foto: ISI Photos via Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Vinicius Junior (26) ist kaum wiederzuerkennen. Auf Bildern und Videos, die auf den sozialen Medien kursieren, fällt sofort auf: Die Gesichtsform des Real-Stars hat sich verändert. 

Tatsächlich soll sich Vinicius nach dem WM-Aus im Achtelfinal gegen Norwegen einer sogenannten Kinnneutralisierung unterzogen haben, wie das brasilianische Portal LeoDias zuerst berichtete. Eigentlich sollte der Eingriff im brasilianischen Goiania unter «strengster Geheimhaltung» stattfinden, erklärte das Medium am Montagabend. Doch das hat irgendwie nicht so wirklich geklappt. Kurz darauf tauchten im Internet nämlich die ersten Bilder auf. 

Chirurg Dr. Alessandro Alarcão postete auf seinem Instagram-Profil Bilder mit sich und der brasilianischen Fernsehmoderatorin und Influencerin Virginia Fonseca (27) sowie Vinicius. Während die Bilder mit Virginia – eigentlich seit Mai Vinicius' Ex-Freundin – weiterhin online sind, wurde das Foto mit Vini in der Zwischenzeit gelöscht. 

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Liebes-Comeback nach zwei Monaten

Auf Social Media macht es seither die Runde. Gleichzeitig postete Virginia, die sich ebenfalls operiert haben lassen soll, im Zuge der Eröffnung ihres neuen Luxus-Fitnessstudios ein Bild mit dem Fussballer, mit dem sie nun offenbar wieder zusammen ist. Gerüchte über ein Liebes-Comeback kamen bereits einige Tage zuvor auf, als Bilder von gemeinsamen Ferien auf einer Yacht auftauchten. 

Diese scheinen sich nun zu bewahrheiten. Ein zweites Bild von der Fitnessstudio-Eröffnung, das auf Virginias Instagram aber nicht mehr zu finden ist, zeigt die beiden beim Küssen.

Auch daran, dass Vinicius tatsächlich operiert wurde, bestehen kaum mehr Zweifel. Denn auch in einem Video, das ihn beim Signieren eines Real-Leibchens zeigt, und in einer Grussbotschaft an einen Fan, die mittlerweile auf X zu finden sind, sieht der Superstar deutlich anders aus als noch bei der WM in Nordamerika.

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