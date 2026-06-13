Zum ersten Mal überhaupt darf an der diesjährigen WM jedes Team ihre eigene Torhymne auswählen. Während Deutschland auf «Major Tom» setzt, hat sich die Schweiz für einen Song einer italienischen Künstlerin entschieden.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Mit dem melodischen Refrain des Liedes «Richi» als Torsong begeisterte die Eishockey-Nati an der Heim-WM nach eigenen Treffern einmal mehr. An der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada setzt die Schweiz auf einen anderen Torsong. «Freed from Desire» der italienischen Sängerin Gala wird nach Toren der Nati gespielt – am besten bereits mehrfach am heutigen Abend gegen Katar (21 Uhr).

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Doch auf welche musikalischen Werke setzen andere Nationen nach Toren? Zum ersten Mal überhaupt darf nämlich jedes Land eine selbst ausgewählte Torhymne einreichen. Hier gibts eine Auswahl.

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Deutschland

Im März 2024 starteten die deutschen Fans eine Petition mit dem Ziel, «Major Tom» zu ihrem neuen Torsong zu machen. Das gelang und so bejubelten die Anhänger bei der Heim-WM die Treffer ihrer Mannschaft mit dem Hit von Peter Schilling. Und wie der DFB am Freitag bestätigt, soll «Major Tom» auch bei der WM nach Toren der deutschen Mannschaft für Stimmung sorgen.

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Mexiko

Zum ersten Mal zu hören war eine der 48 Torhymnen beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend, als Julian Quinones die Gastgeber nach neun Minuten in Führung schoss. «El Son de la Negra», ein mexikanischer Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, ertönte im Anschluss im Aztekenstadion.

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Tschechien

Auch die Tschechen durften an der WM bereits ein erstes Mal jubeln. Für Stimmung sorgte im Anschluss an den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer gegen Südkorea der Hit «Seven Nation Army» von The White Stripes.

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Südkorea

Im Gegensatz zu einigen anderen Nationen setzt auch Südkorea nach Toren auf einen einheimischen Song. «Jump» der K-Pop-Gruppe Blackpink wird nach Treffern der Südkoreaner gespielt – so auch zweimal beim 2:1-Auftaktsieg gegen Tschechien.

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USA

Im Gegensatz zur Schweiz setzen die USA auf den gleichen Torsong wie bei der Eishockey-WM. «Free Bird» von Lynyrd Skynyrd soll beim Gastgeber für Stimmung sorgen – und wurde bereits in der ersten Partie gegen Paraguay viermal gespielt.

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