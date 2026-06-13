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Zu diesem Tor-Song jubelt die Nati an der WM

Zum ersten Mal überhaupt darf an der diesjährigen WM jedes Team ihre eigene Torhymne auswählen. Während Deutschland auf «Major Tom» setzt, hat sich die Schweiz für einen Song einer italienischen Künstlerin entschieden.
Publiziert: 16:09 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Die Schweiz jubelt an der WM zum Song «Freed from Desire» von Gala.
Foto: TOTO MARTI
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Julian SigristRedaktor Sport

Mit dem melodischen Refrain des Liedes «Richi» als Torsong begeisterte die Eishockey-Nati an der Heim-WM nach eigenen Treffern einmal mehr. An der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada setzt die Schweiz auf einen anderen Torsong. «Freed from Desire» der italienischen Sängerin Gala wird nach Toren der Nati gespielt – am besten bereits mehrfach am heutigen Abend gegen Katar (21 Uhr).

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Doch auf welche musikalischen Werke setzen andere Nationen nach Toren? Zum ersten Mal überhaupt darf nämlich jedes Land eine selbst ausgewählte Torhymne einreichen. Hier gibts eine Auswahl.

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Deutschland

Im März 2024 starteten die deutschen Fans eine Petition mit dem Ziel, «Major Tom» zu ihrem neuen Torsong zu machen. Das gelang und so bejubelten die Anhänger bei der Heim-WM die Treffer ihrer Mannschaft mit dem Hit von Peter Schilling. Und wie der DFB am Freitag bestätigt, soll «Major Tom» auch bei der WM nach Toren der deutschen Mannschaft für Stimmung sorgen.

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Mexiko

Zum ersten Mal zu hören war eine der 48 Torhymnen beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend, als Julian Quinones die Gastgeber nach neun Minuten in Führung schoss. «El Son de la Negra», ein mexikanischer Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, ertönte im Anschluss im Aztekenstadion.

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Tschechien

Auch die Tschechen durften an der WM bereits ein erstes Mal jubeln. Für Stimmung sorgte im Anschluss an den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer gegen Südkorea der Hit «Seven Nation Army» von The White Stripes.

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Südkorea

Im Gegensatz zu einigen anderen Nationen setzt auch Südkorea nach Toren auf einen einheimischen Song. «Jump» der K-Pop-Gruppe Blackpink wird nach Treffern der Südkoreaner gespielt – so auch zweimal beim 2:1-Auftaktsieg gegen Tschechien.

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USA

Im Gegensatz zur Schweiz setzen die USA auf den gleichen Torsong wie bei der Eishockey-WM. «Free Bird» von Lynyrd Skynyrd soll beim Gastgeber für Stimmung sorgen – und wurde bereits in der ersten Partie gegen Paraguay viermal gespielt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Deutschland
Deutschland
WM 2026
WM 2026
Schweiz
Schweiz
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