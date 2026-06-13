Mit dem melodischen Refrain des Liedes «Richi» als Torsong begeisterte die Eishockey-Nati an der Heim-WM nach eigenen Treffern einmal mehr. An der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada setzt die Schweiz auf einen anderen Torsong. «Freed from Desire» der italienischen Sängerin Gala wird nach Toren der Nati gespielt – am besten bereits mehrfach am heutigen Abend gegen Katar (21 Uhr).
Doch auf welche musikalischen Werke setzen andere Nationen nach Toren? Zum ersten Mal überhaupt darf nämlich jedes Land eine selbst ausgewählte Torhymne einreichen. Hier gibts eine Auswahl.
Deutschland
Im März 2024 starteten die deutschen Fans eine Petition mit dem Ziel, «Major Tom» zu ihrem neuen Torsong zu machen. Das gelang und so bejubelten die Anhänger bei der Heim-WM die Treffer ihrer Mannschaft mit dem Hit von Peter Schilling. Und wie der DFB am Freitag bestätigt, soll «Major Tom» auch bei der WM nach Toren der deutschen Mannschaft für Stimmung sorgen.
Mexiko
Zum ersten Mal zu hören war eine der 48 Torhymnen beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am Donnerstagabend, als Julian Quinones die Gastgeber nach neun Minuten in Führung schoss. «El Son de la Negra», ein mexikanischer Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, ertönte im Anschluss im Aztekenstadion.
Tschechien
Auch die Tschechen durften an der WM bereits ein erstes Mal jubeln. Für Stimmung sorgte im Anschluss an den zwischenzeitlichen 1:0-Führungstreffer gegen Südkorea der Hit «Seven Nation Army» von The White Stripes.
Südkorea
Im Gegensatz zu einigen anderen Nationen setzt auch Südkorea nach Toren auf einen einheimischen Song. «Jump» der K-Pop-Gruppe Blackpink wird nach Treffern der Südkoreaner gespielt – so auch zweimal beim 2:1-Auftaktsieg gegen Tschechien.
USA
Im Gegensatz zur Schweiz setzen die USA auf den gleichen Torsong wie bei der Eishockey-WM. «Free Bird» von Lynyrd Skynyrd soll beim Gastgeber für Stimmung sorgen – und wurde bereits in der ersten Partie gegen Paraguay viermal gespielt.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
0
0
0
4
Katar
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Türkei
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0