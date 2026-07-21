Das WM-Endspiel hat gemässt Blick-Umfrage die wenigstens überzeugt. Lediglich 15 Prozent haben schon schlechtere Partien erlebt.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die WM ist vorbei, Spanien ist Weltmeister und bereits wieder in der Heimat angekommen. Den Titel haben Yamal und Co. in Madrid gebührend gefeiert – umringt von Tausenden Fans. Es sind wohl nicht nur Spanier, die sich über den Ausgang des WM-Finals freuen.

Argentinien kann sich wahrlich nicht zum Sieger der Herzen krönen. Die Spielweise der Südamerikaner hat wohl die wenigsten begeistert. Zusammen mit den Spaniern haben sie den schlechtesten WM-Final überhaupt geliefert. Zumindest, wenn man die Blick-Leser fragt.

Klare Meinung zum Final

Knapp 80 Prozent der abstimmenden Blick-Leser fanden das Spiel wirklich schlecht. 15 Prozent geben an, schon langweiligere Partien gesehen zu haben. Lediglich 6 Prozent haben mitgefiebert und fühlten sich bestens unterhalten. Das sind ganz klare Verhältnisse.