Die WM ist vorbei, Spanien ist Weltmeister und bereits wieder in der Heimat angekommen. Den Titel haben Yamal und Co. in Madrid gebührend gefeiert – umringt von Tausenden Fans. Es sind wohl nicht nur Spanier, die sich über den Ausgang des WM-Finals freuen.
Argentinien kann sich wahrlich nicht zum Sieger der Herzen krönen. Die Spielweise der Südamerikaner hat wohl die wenigsten begeistert. Zusammen mit den Spaniern haben sie den schlechtesten WM-Final überhaupt geliefert. Zumindest, wenn man die Blick-Leser fragt.
Klare Meinung zum Final
Knapp 80 Prozent der abstimmenden Blick-Leser fanden das Spiel wirklich schlecht. 15 Prozent geben an, schon langweiligere Partien gesehen zu haben. Lediglich 6 Prozent haben mitgefiebert und fühlten sich bestens unterhalten. Das sind ganz klare Verhältnisse.