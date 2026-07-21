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Fast einstimmig
Blick-Leser liefern vernichtendes Urteil zum WM-Final

Das WM-Endspiel hat gemässt Blick-Umfrage die wenigstens überzeugt. Lediglich 15 Prozent haben schon schlechtere Partien erlebt.
Publiziert: vor 28 Minuten
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Aktualisiert: vor 27 Minuten
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Der WM-Final bekommt von den Blick-Lesern keine gute Note.
Foto: Keystone
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die WM ist vorbei, Spanien ist Weltmeister und bereits wieder in der Heimat angekommen. Den Titel haben Yamal und Co. in Madrid gebührend gefeiert – umringt von Tausenden Fans. Es sind wohl nicht nur Spanier, die sich über den Ausgang des WM-Finals freuen. 

Argentinien kann sich wahrlich nicht zum Sieger der Herzen krönen. Die Spielweise der Südamerikaner hat wohl die wenigsten begeistert. Zusammen mit den Spaniern haben sie den schlechtesten WM-Final überhaupt geliefert. Zumindest, wenn man die Blick-Leser fragt.

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Klare Meinung zum Final

Knapp 80 Prozent der abstimmenden Blick-Leser fanden das Spiel wirklich schlecht. 15 Prozent geben an, schon langweiligere Partien gesehen zu haben. Lediglich 6 Prozent haben mitgefiebert und fühlten sich bestens unterhalten. Das sind ganz klare Verhältnisse.

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