Nach 12 Stunden Flug sind die Schweizer Fans endlich in San Francisco eingetroffen. Die Einreise-Sorgen erwiesen sich als unbegründet und das Abenteuer Weltmeisterschaft kann beginnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Schweizer Fans sind in San Francisco gelandet

Kuriose Szenen im Flugzeug und am Zoll

Die Nationalmannschaft spielt am Samstagabend um 21 Uhr gegen Katar

Sandro Zulian Reporter News

Langsam aber sicher gilt es ernst. Die Spannung steigt. Heute Abend spielt die Schweizer Nationalmannschaft an der Fussball-Weltmeisterschaft in San Francisco ihr erstes Gruppenspiel gegen Katar. Ein «machbarer Gegner», so die Einschätzung aller Nati-Fans, die Blick bislang auf der Reise nach San Francisco getroffen hat.

Blick begleitet Nati-Fans seit dem Abflug am Donnerstagnachmittag hautnah. «Da wird man ja verrückt in dieser Blechbüchse», sagte ein älterer Nati-Fan in der Boeing 777 von Zürich nach San Francisco. Der Grund für seinen nicht ganz ernst gemeinten Unmut: Andere Fans haben ihr Willkommensglas Wein oder «Chlöpfmoscht» deutlich vor ihm von den Flugbegleitern erhalten.

«Absolute Katastrophe!»

Die Swiss-Maschine war fast bis auf den letzten Platz ausgebucht, es dominierten die Farben Weiss und Rot. «Man fliegt immer im Trikot, immer», sagt Nati-Fan André gegenüber Blick. Er fliegt zum ersten Mal so weit. Aber für die Nati mache er alles. Sein Verdikt nach dem ersten 12-Stunden-Flug seines Lebens: «Absolute Katastrophe!» Es scheint, als wäre über den Wolken nicht für alle die Freiheit grenzenlos.

2:03 Nati-Fans auf dem Weg an WM: «Hoffe, Trump lässt uns rein»

Alleine am Donnerstag hoben 70 Fans, die mit dem Fan-Reiseveranstalter Travelclub gebucht hatten, in Zürich ab. Am Freitag ging noch einmal ein Haufen Fussballfans aus der Schweiz an Bord. Wie viele es am Schluss im Stadion sein werden, ist unklar. «5000 sind da», so die fundierte Vermutung eines Fans im Flugzeug. «Niemals im Leben sind 5000 da», so die ebenso fundierte Vermutung eines anderen bei der Passkontrolle.

«Oh-oh, das ist nicht gut»

Bei vielen Unterstützerinnen und Unterstützern schwang aber auch eine gewisse Unruhe, ja geradezu Angst mit. Denn nach verschiedenen Visa- und Einreiseproblemen am US-Zoll malten sich nicht wenige auch bei sich selbst das Schlimmste aus.

Auch dem Blick-Reporter rutschte einen Moment lang das Herz in die Hose, als die amerikanische Zollbeamtin dessen Pass behändigte, anschaute, in einen Scanner steckte und dann plötzlich sagte: «Oh-oh, that's not good» – das ist nicht gut.

Doch es sollte sich herausstellen, dass nicht der Pass oder der Reporter, sondern der Scanner das Problem war. Blick wie auch die Fans durften einreisen – Erleichterung machte sich breit.

«Unser Team ist gefestigt»

In San Francisco angekommen, ging es für die ausgelaugten Nati-Fans dann erstmal ab ins wohlverdiente Bett. Tags darauf stehen die Strassen der kalifornischen Metropole im Zeichen der Schweizer Nati. Auf dem Trottoir trifft Blick Nicolas Havenith (46) aus Schöftland AG und Rolf Gilgen (67) aus Uetikon am See ZH. Ausgeschlafen, ready.

Für Havenith ist es bereits die sechste WM, Gilgen war schon in Italien 1990 dabei. Der Sieger hiess damals noch Westdeutschland. Die WM 2026 erwarten die beiden Fans mit Gelassenheit: «Ich glaube, Katar werden wir schon noch mögen», sagt Havenith.

Ähnlich sieht das auch Rolf Gilgen: «Unser Team ist gefestigt, hat Routine aus diversen Turnieren.» Was aber beiden Nati-Fans ein bisschen Bauchweh bereitet: die Anspielzeit zur Mittagszeit bei kalifornischer Hitze.

Das erste Spiel der Schweizer Nati gegen Gruppengegner Katar wird um 21 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Blick berichtet live im Ticker vom Fanaufzug in San Francisco, vom Public Viewing in Winterthur ZH und vom Spiel. Hopp Schwiiz!