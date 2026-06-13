Darum gehts
- Schweizer Nati startet heute um 21 Uhr in San Francisco gegen Katar
- Mythos: Verletzungen durch nahegelegenes Elektrizitätswerk im San Francisco Stadium
- Experten widerlegten 2026 die Theorie, aber Fans diskutieren sie weiter
Am Samstagabend (21 Uhr) geht das Schweizer WM-Abenteuer in San Francisco gegen Katar los. Doch Achtung, liebe Nati-Stars: Um das Levi's Stadium, das an der WM San Francisco Stadium heisst, rankt sich ein fieser Mythos. Oder ist es gar ein Fluch?
Das Stadion ist das Zuhause der San Francisco 49ers. In den letzten Jahren wurde das NFL-Team aus Kalifornien aber immer wieder von bösen Verletzungen heimgesucht. Gleich in mehreren aufeinanderfolgenden Saisons verletzten sich die besten Spieler des Teams schwer und fielen monatelang aus.
Besorgte Anhänger des Teams stellten daraufhin eine Verschwörungstheorie auf.
Elektrizitätswerk schuld an Verletzungen?
Fans und sogar vermeintliche Experten schoben die vielen Verletzungen auf ein grosses Elektrizitätswerk, welches direkt neben dem Stadion und dem Trainingsgelände der 49ers liegt. Hintergrund der Theorie: Die elektromagnetischen Felder der Anlage sollen den menschlichen Körper, den Schlaf und die Geweberegeneration negativ beeinflussen, wodurch Spieler anfälliger für Verletzungen würden.
Die These nahm auf Social Media ein derart grosses Ausmass an, dass das Football-Team darauf aufmerksam wurde und sie im Januar dieses Jahres von externen Experten offiziell prüfen liess. «Da es mutmasslich um die Gesund- und Sicherheit unserer Spieler geht, glaube ich, dass wir uns alles angucken müssen. Die Gesundheit der Spieler ist unsere höchste Priorität», sagte Sportchef John Lynch dazu.
Theorie durch Experten widerlegt
Schliesslich konnte das Team aus Kalifornien aufatmen. Die Experten kamen zum Schluss, dass es keine Indizien dafür gibt, dass das Elektrizitätswerk gesundheitsschädlich ist. Trotzdem hält sich die Theorie in Fankreisen weiterhin hartnäckig und dürfte gerade auf Social Media mit einem Augenzwinkern weiterhin aufgegriffen werden.
Bleibt zu hoffen, dass die kalifornische Verletzungshexe kein Fussball-Fan ist und die Nati-Spieler gesund durch die erste WM-Partie kommen. Immerhin: Lange halten sich die Schweizer nicht neben dem Elektrizitätswerk auf. Nach der Partie gegen Katar gehts schnell wieder zurück ins Basecamp nach San Diego.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
1
-2
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
0
0
0
4
Katar
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haiti
0
0
0
4
Schottland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
1
3
3
2
Türkei
0
0
0
3
Australien
0
0
0
4
Paraguay
1
-3
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
0
0
0
2
Japan
0
0
0
3
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
0
0
0
3
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
0
0
0
3
Irak
0
0
0
4
Norwegen
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
0
0
0
3
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
0
0
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
0
0
0
2
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
0
0
0
4
Panama
0
0
0