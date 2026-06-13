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Achtung, liebe Nati-Stars!
Über WM-Stadion von San Francisco liegt Verletzungsfluch

Über dem WM-Stadion von San Francisco liegt ein Verletzungsfluch. Das NFL-Team der Stadt beklagt seit Jahren so viele Verletzungen, dass Fans eine Verschwörungstheorie aufstellten. Ist etwa ein Elektrizitätswerk neben dem Stadion schuld?
Publiziert: 17:40 Uhr
|
Aktualisiert: 17:45 Uhr
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Über dem WM-Stadion von San Francisco liegt ein Verletzungsfluch.
Foto: AFP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schweizer Nati startet heute um 21 Uhr in San Francisco gegen Katar
  • Mythos: Verletzungen durch nahegelegenes Elektrizitätswerk im San Francisco Stadium
  • Experten widerlegten 2026 die Theorie, aber Fans diskutieren sie weiter
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Björn LindroosRedaktor Sport

Am Samstagabend (21 Uhr) geht das Schweizer WM-Abenteuer in San Francisco gegen Katar los. Doch Achtung, liebe Nati-Stars: Um das Levi's Stadium, das an der WM San Francisco Stadium heisst, rankt sich ein fieser Mythos. Oder ist es gar ein Fluch?

Das Stadion ist das Zuhause der San Francisco 49ers. In den letzten Jahren wurde das NFL-Team aus Kalifornien aber immer wieder von bösen Verletzungen heimgesucht. Gleich in mehreren aufeinanderfolgenden Saisons verletzten sich die besten Spieler des Teams schwer und fielen monatelang aus.

Besorgte Anhänger des Teams stellten daraufhin eine Verschwörungstheorie auf.

Elektrizitätswerk schuld an Verletzungen?

Fans und sogar vermeintliche Experten schoben die vielen Verletzungen auf ein grosses Elektrizitätswerk, welches direkt neben dem Stadion und dem Trainingsgelände der 49ers liegt. Hintergrund der Theorie: Die elektromagnetischen Felder der Anlage sollen den menschlichen Körper, den Schlaf und die Geweberegeneration negativ beeinflussen, wodurch Spieler anfälliger für Verletzungen würden.

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Die These nahm auf Social Media ein derart grosses Ausmass an, dass das Football-Team darauf aufmerksam wurde und sie im Januar dieses Jahres von externen Experten offiziell prüfen liess. «Da es mutmasslich um die Gesund- und Sicherheit unserer Spieler geht, glaube ich, dass wir uns alles angucken müssen. Die Gesundheit der Spieler ist unsere höchste Priorität», sagte Sportchef John Lynch dazu.

Theorie durch Experten widerlegt

Schliesslich konnte das Team aus Kalifornien aufatmen. Die Experten kamen zum Schluss, dass es keine Indizien dafür gibt, dass das Elektrizitätswerk gesundheitsschädlich ist. Trotzdem hält sich die Theorie in Fankreisen weiterhin hartnäckig und dürfte gerade auf Social Media mit einem Augenzwinkern weiterhin aufgegriffen werden.

Bleibt zu hoffen, dass die kalifornische Verletzungshexe kein Fussball-Fan ist und die Nati-Spieler gesund durch die erste WM-Partie kommen. Immerhin: Lange halten sich die Schweizer nicht neben dem Elektrizitätswerk auf. Nach der Partie gegen Katar gehts schnell wieder zurück ins Basecamp nach San Diego.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
1
0
1
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
3
Schweiz
Schweiz
0
0
0
4
Katar
Katar
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Türkei
Türkei
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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Schweiz
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