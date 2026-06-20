Cristiano Ronaldo steht in der Kritik: Nach dem enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo bei der WM fordert sogar die Freundin eines Mitspielers seinen Rücktritt. Es ist ihre Antwort auf massive Anfeindungen im Netz, die weiteres Öl ins Feuer giessen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Portugal enttäuscht bei WM-Auftakt mit 1:1 gegen Kongo

CR7 gerät in Kritik: Muss er raus aus der Startelf?

Freundin von Joao Neves befördert Ronaldo-Debatte und löst Internet-Zoff aus

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Stimmung in Portugal ist getrübt. Ein 1:1 gegen den Kongo zum Auftakt in die WM ist zu wenig. Dass ihr Heiland Cristiano Ronaldo (41) extrem blass bleibt, ist zusätzlich besorgniserregend für die Iberer. «Portugal bleibt abhängig vom Vertrauen in Ronaldo. Aber Vertrauen allein genügt nicht – schon gar nicht in den aktuellen Ronaldo», lautete etwa die Schlagzeile der Zeitung «Publico».

Es stellt sich die Frage: Muss CR7 seinen Platz in der Startelf räumen? Für viele grenzt sie fast schon an Majestätsbeleidigung. Andere, darunter auch viele Experten, finden, dass er anderen, jüngeren Spielern Platz machen sollte. Einer von ihnen ist TV-Experte Thierry Henry (48), der beim Sender Fox sogar von Egoismus spricht: «Die Mannschaft muss treffen, nicht Du musst treffen.» Und jetzt giesst ausgerechnet auch noch die Freundin eines Mitspielers Feuer in die Ronaldo-Debatte.

Unter einem Instagram-Post der portugiesischen Schauspielerin Madalena Aragao (20), der sie zusammen mit ihrem Freund Joao Neves (21) zeigt, kommentierte ein Fan: «Dein Freund ist ein Idiot. Sag ihm, er soll den Ball zu meinem GOAT (Der Grösste aller Zeiten, Anm.d.Red.) passen.» Das liess Aragao nicht auf sich sitzen und antwortete: «Sag deinem GOAT, er soll in Rente gehen. Er ist sehr eigensinnig!»

Morddrohungen gegen Neves

Eine Aussage, die eine Welle an Beleidigungen auslöste. Es folgten wüste, schockierende Kommentare und solche, die dem Fussballer, der gegen den Kongo das einzige Tor geschossen hat, den Tod wünschten. Mittlerweile ist die Kommentar-Funktion unter dem Beitrag von Aragao limitiert.

Was möglicherweise am Ursprung des Fan-Kommentars an die Schauspielerin steht: Neves selbst äusserte sich nach dem Remis ebenfalls zu Ronaldo. «Wir wissen, was Cristiano für unser Team und für die Fussballwelt getan hat. Er ist hier, um uns zu helfen. Er unterscheidet sich nicht von den anderen», so der Mittelfeldspieler. Besonders der letzte Satz wurde in sozialen Netzwerken heiss diskutiert. Viele Portugal- und Ronaldo-Fans interpretierten die Aussagen des 21-Jährigen als Geringschätzung ihres Superstars.

Ob Nationaltrainer Roberto Martinez (52) in der Startelf wirklich auf den fünffachen Weltfussballer verzichtet, wird sich am Dienstag um 19 Uhr Schweizer Zeit zeigen. Dann wollen die Iberer gegen Usbekistan den ersten Sieg an dieser WM einfahren.