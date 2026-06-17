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Bizarre Stadiondurchsage
Herrscht in den WM-Stadien ein Knutschverbot?

Medienberichten zufolge soll in den WM-Stadien ein Knutschverbot herrschen. Was hat es damit auf sich?
Publiziert: 14:54 Uhr
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Ist Knutschen in den WM-Stadien verboten, wie die «Bild» berichtet? (Archivbild)
Foto: AFP
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Eine Meldung der «Bild» sorgt für Stirnrunzeln. Demnach soll Knutschen in den WM-Stadien in den USA verboten sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Durchsagen im Stadion von Kansas City, die darauf hinweisen, dass «inappropriate displays of affection» (dt. «unangemessene Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit») zu unterlassen sind. Der Bericht verbreitet sich derzeit in diversen internationalen Medien.

Was allerdings als unangemessen gilt, wird aus den Anweisungen im Stadion nicht klar. In der offiziellen Stadionordnung der WM sowie im Fifa-Fan-Guide der Gastgeberstadt unter dem Menüpunkt «Prohibited Behaviors» (dt. «verbotenes Verhalten») steht nichts Vergleichbares. 

Es wird lediglich festgehalten, dass es nicht gestattet ist, «sich beleidigend oder obszön zu verhalten, indem sie flitzen, Kleidungsstücke ausziehen oder sich anderweitig entblössen oder intime Körperstellen zeigen, wobei Körpertätowierungen oder -bemalungen nicht als Kleidungsstücke gelten». 

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Es ist also nicht davon auszugehen, dass ansonsten in der Gesellschaft toleriertes Verhalten in puncto Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit an den WM-Austragungsorten Konsequenzen hat.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
1
0
1
2
Kanada
Kanada
1
0
1
3
Katar
Katar
1
0
1
4
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
1
1
3
2
Marokko
Marokko
1
0
1
3
Brasilien
Brasilien
1
0
1
4
Haiti
Haiti
1
-1
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
1
3
3
2
Australien
Australien
1
2
3
3
Türkei
Türkei
1
-2
0
4
Paraguay
Paraguay
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
1
6
3
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
1
1
3
3
Ecuador
Ecuador
1
-1
0
4
Curacao
Curacao
1
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweden
Schweden
1
4
3
2
Japan
Japan
1
0
1
3
Niederlande
Niederlande
1
0
1
4
Tunesien
Tunesien
1
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Neuseeland
Neuseeland
1
0
1
2
Iran
Iran
1
0
1
3
Belgien
Belgien
1
0
1
4
Ägypten
Ägypten
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Uruguay
Uruguay
1
0
1
2
Saudi Arabien
Saudi Arabien
1
0
1
3
Spanien
Spanien
1
0
1
4
Kap Verde
Kap Verde
1
0
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
1
3
3
2
Frankreich
Frankreich
1
2
3
3
Senegal
Senegal
1
-2
0
4
Irak
Irak
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
1
3
3
2
Österreich
Österreich
1
2
3
3
Jordanien
Jordanien
1
-2
0
4
Algerien
Algerien
1
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
K.o.-Phase
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