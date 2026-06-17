Medienberichten zufolge soll in den WM-Stadien ein Knutschverbot herrschen. Was hat es damit auf sich?

Carlo Steiner Redaktor Sport

Eine Meldung der «Bild» sorgt für Stirnrunzeln. Demnach soll Knutschen in den WM-Stadien in den USA verboten sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf die Durchsagen im Stadion von Kansas City, die darauf hinweisen, dass «inappropriate displays of affection» (dt. «unangemessene Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit») zu unterlassen sind. Der Bericht verbreitet sich derzeit in diversen internationalen Medien.

Was allerdings als unangemessen gilt, wird aus den Anweisungen im Stadion nicht klar. In der offiziellen Stadionordnung der WM sowie im Fifa-Fan-Guide der Gastgeberstadt unter dem Menüpunkt «Prohibited Behaviors» (dt. «verbotenes Verhalten») steht nichts Vergleichbares.

Es wird lediglich festgehalten, dass es nicht gestattet ist, «sich beleidigend oder obszön zu verhalten, indem sie flitzen, Kleidungsstücke ausziehen oder sich anderweitig entblössen oder intime Körperstellen zeigen, wobei Körpertätowierungen oder -bemalungen nicht als Kleidungsstücke gelten».

Es ist also nicht davon auszugehen, dass ansonsten in der Gesellschaft toleriertes Verhalten in puncto Liebesbekundungen in der Öffentlichkeit an den WM-Austragungsorten Konsequenzen hat.