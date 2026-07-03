DE
FR
Abonnieren

Argentinischer Ex-FCB-Star über Gaucho-Höhenflug
Christian Giménez, wer ist grösser: Maradona oder Messi?

Sechs Tore, unzählige Glanzmomente und kein Ende in Sicht: Lionel Messi prägt die WM 2026. Landsmann und Ex-Basel-Stürmer Christian «Jimmy» Giménez schwärmt im Gespräch mit Blick vom Superstar – und glaubt sogar an den nächsten WM-Titel.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
1/5
Lionel Messi ist einmal mehr die grosse Figur bei Argentinien.
Foto: Imago

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_909.JPG
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

An dieser WM führt bislang kein Weg an Lionel Messi (39) vorbei. Der Ausnahmekönner aus Rosario hat bereits sechs Tore erzielt. Ob sich seine Show im Sechzehntelfinal gegen Kap Verde fortsetzt?

Was Messi an dieser WM zeigt, verschlägt vielen die Sprache – auch seinem Landsmann und Ex-FCB-Stürmer Christian «Jimmy» Giménez (51). «Es ist unglaublich, was er in seinem Alter noch leistet. Mir fehlen die Worte», sagt er im Gespräch mit Blick. Der achtfache Weltfussballer höre einfach nicht auf, alle zu begeistern.

Messi oder Maradona?

Längst sind es für Giménez nicht mehr nur Messis technische Fähigkeiten, die ihn beeindrucken. «Vor allem sein Wille und seine Kampfbereitschaft sind aussergewöhnlich.» Besonders eine Szene ist ihm in Erinnerung geblieben. «Sein zweites Tor gegen Österreich. Er kämpft um diesen Ball, als wäre es die letzte Aktion seiner Karriere. Und das, obwohl er bereits alles gewonnen hat. Genau das unterscheidet ihn von allen anderen: dieser unbändige Hunger, immer alles zu geben.»

Logisch, dass in diesen Tagen einmal mehr die Debatte entfacht ist: Messi oder Diego Armando Maradona? Giménez will sich auf diesen Vergleich nicht einlassen. «Es sind unterschiedliche Epochen. Man kann und sollte die beiden nicht miteinander vergleichen.» Es komme darauf an, welche Art von Fussball man bevorzuge. Wer für ihn der Grössere sei? Festlegen will er sich nicht. «Für uns Argentinier ist es einfach ein riesiges Privileg, mit Maradona, Messi und Alfredo Di Stéfano drei der grössten Fussballer aller Zeiten hervorgebracht zu haben.»

Heute als Berater tätig

Im Gegensatz zu Maradona und Di Stéfano konnte Giménez Messis gesamte Karriere mitverfolgen. «Das erste Mal habe ich ihn an den Olympischen Spielen gesehen. Schon damals war klar, dass er etwas Besonderes ist.» Jahre später hatte der Ex-Bebbi, der je dreifach Schweizer Meister und Torschützenkönig (einmal auch mit Lugano) wurde, in Barcelona die Gelegenheit, Messi auch persönlich kennenzulernen.

Heute ist Giménez als Berater tätig. Die laufende Weltmeisterschaft verfolgt er aber nicht live vor Ort, um Spieler zu beobachten, sondern aus der Ferne. Gegen Kap Verde wird er pünktlich um Mitternacht vor dem TV sitzen. «Es wird nicht einfach. Kongo und Senegal haben gezeigt, wie schwierig Spiele gegen afrikanische Mannschaften sein können.»

«Yakin ist ein guter Freund von mir»

Trotzdem ist Giménez überzeugt, dass Argentinien den Titel erfolgreich verteidigen kann. «Wir können das Doppelpack schaffen.» Frankreich sei zwar ebenfalls wieder in Topform, dennoch traue er der Albiceleste den erneuten WM-Triumph zu. Auf dem Weg dorthin könnte Argentinien im Viertelfinal auf die Schweiz treffen – ein Duell, das bei Giménez gemischte Gefühle auslösen würde.

Mehr zu Argentinien
Messis Mega-Statue wird von Fans verspottet
0:52
Schlimmer als Ronaldo-Büste?
Fans verhöhnen Messis Mega-Statue
Nati-Captain Xhaka tritt in internationalen Rekordkreis
Zu Matthäus aufgeschlossen
Nati-Captain Xhaka tritt in internationalen Rekordkreis
In diesen WM-Nächten musst du den Wecker stellen
Sechzehntelfinal im Check
In diesen WM-Nächten musst du den Wecker stellen
Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum
Packende K.o.-Phase läuft
Der Spielplan der WM 2026 mit Turnierbaum

«Das würde mir gar nicht gefallen, weil ich die Schweiz sehr schätze. Und Murat Yakin ein guter Freund von mir ist. Wir hören uns noch oft, und ich bin auch ab und zu in der Yakin-Arena in Oberengstringen.» Sollte es tatsächlich zum Duell kommen, wäre seine Loyalität aber klar. «Dann würde ich natürlich trotzdem Argentinien und Lionel Messi die Daumen drücken.»

Logg dich ein für den XXL-WM-Service!
Hier gibts alle Infos im Detail.
WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
In diesem Artikel erwähnt
WM 2026
WM 2026
Argentinien
Argentinien
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        WM 2026
        WM 2026
        Argentinien
        Argentinien
        FC Basel
        FC Basel