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Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

An dieser WM führt bislang kein Weg an Lionel Messi (39) vorbei. Der Ausnahmekönner aus Rosario hat bereits sechs Tore erzielt. Ob sich seine Show im Sechzehntelfinal gegen Kap Verde fortsetzt?

Was Messi an dieser WM zeigt, verschlägt vielen die Sprache – auch seinem Landsmann und Ex-FCB-Stürmer Christian «Jimmy» Giménez (51). «Es ist unglaublich, was er in seinem Alter noch leistet. Mir fehlen die Worte», sagt er im Gespräch mit Blick. Der achtfache Weltfussballer höre einfach nicht auf, alle zu begeistern.

Messi oder Maradona?

Längst sind es für Giménez nicht mehr nur Messis technische Fähigkeiten, die ihn beeindrucken. «Vor allem sein Wille und seine Kampfbereitschaft sind aussergewöhnlich.» Besonders eine Szene ist ihm in Erinnerung geblieben. «Sein zweites Tor gegen Österreich. Er kämpft um diesen Ball, als wäre es die letzte Aktion seiner Karriere. Und das, obwohl er bereits alles gewonnen hat. Genau das unterscheidet ihn von allen anderen: dieser unbändige Hunger, immer alles zu geben.»

Logisch, dass in diesen Tagen einmal mehr die Debatte entfacht ist: Messi oder Diego Armando Maradona? Giménez will sich auf diesen Vergleich nicht einlassen. «Es sind unterschiedliche Epochen. Man kann und sollte die beiden nicht miteinander vergleichen.» Es komme darauf an, welche Art von Fussball man bevorzuge. Wer für ihn der Grössere sei? Festlegen will er sich nicht. «Für uns Argentinier ist es einfach ein riesiges Privileg, mit Maradona, Messi und Alfredo Di Stéfano drei der grössten Fussballer aller Zeiten hervorgebracht zu haben.»

Heute als Berater tätig

Im Gegensatz zu Maradona und Di Stéfano konnte Giménez Messis gesamte Karriere mitverfolgen. «Das erste Mal habe ich ihn an den Olympischen Spielen gesehen. Schon damals war klar, dass er etwas Besonderes ist.» Jahre später hatte der Ex-Bebbi, der je dreifach Schweizer Meister und Torschützenkönig (einmal auch mit Lugano) wurde, in Barcelona die Gelegenheit, Messi auch persönlich kennenzulernen.

Heute ist Giménez als Berater tätig. Die laufende Weltmeisterschaft verfolgt er aber nicht live vor Ort, um Spieler zu beobachten, sondern aus der Ferne. Gegen Kap Verde wird er pünktlich um Mitternacht vor dem TV sitzen. «Es wird nicht einfach. Kongo und Senegal haben gezeigt, wie schwierig Spiele gegen afrikanische Mannschaften sein können.»

«Yakin ist ein guter Freund von mir»

Trotzdem ist Giménez überzeugt, dass Argentinien den Titel erfolgreich verteidigen kann. «Wir können das Doppelpack schaffen.» Frankreich sei zwar ebenfalls wieder in Topform, dennoch traue er der Albiceleste den erneuten WM-Triumph zu. Auf dem Weg dorthin könnte Argentinien im Viertelfinal auf die Schweiz treffen – ein Duell, das bei Giménez gemischte Gefühle auslösen würde.

«Das würde mir gar nicht gefallen, weil ich die Schweiz sehr schätze. Und Murat Yakin ein guter Freund von mir ist. Wir hören uns noch oft, und ich bin auch ab und zu in der Yakin-Arena in Oberengstringen.» Sollte es tatsächlich zum Duell kommen, wäre seine Loyalität aber klar. «Dann würde ich natürlich trotzdem Argentinien und Lionel Messi die Daumen drücken.»