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Akanjis Spielerberater gibt Einblick
So laufen Transfers während der Fussball-WM ab

Für viele Nati-Spieler geht es an der WM auch um die eigene Zukunft. Spielerberater Franco Moretti erklärt im «FORZA! WM-XXL»-Podcast, wie Transfers während eines Turniers abgewickelt werden – und welche Regeln dabei gelten.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 16 Minuten
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Darum gehts

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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Alle Augen sind derzeit auf die WM gerichtet. Für viele Spieler ist das Turnier aber nicht nur sportlich wichtig, sondern auch ein Schaufenster für die Zukunft. Allein im Schweizer Kader gibt es mehrere Akteure, die im Sommer wohl den Arbeitgeber wechseln werden. Dazu gehören Johan Manzambi (20), Eray Cömert (28) und Cedric Itten (29).

1/7
Spielerberater Franco Moretti zu Gast beim Blick-Podcast «FORZA! WM-XXL».

Obwohl das Transferfenster offiziell erst im Juli öffnet, laufen hinter den Kulissen bereits die ersten Gespräche. Doch informieren Berater ihre Klienten während einer WM überhaupt über mögliche Interessenten? «Wir nehmen stets Rücksicht auf die Abläufe während der WM. An Spieltagen sowie an den Tagen minus eins und minus zwei stören wir weder die Spieler noch die Nationalmannschaft», erklärt Manuel Akanjis Spielerberater Franco Moretti im «FORZA! WM-XXL»-Podcast.

Rieder und Lang als Beispiele

An den übrigen Tagen sei das Thema jedoch präsent. «Dann kommt von Spielerseite auch mal die Frage, wie es mit einem Klub aussieht oder ob es erste Kontakte gibt. Das ist legitim und gehört dazu – und das weiss auch Murat Yakin. Besonders Spieler, die ab 1. Juli vertragslos sind, beschäftigen solche Fragen naturgemäss noch etwas mehr.»

So laufen Nati-Transfers während der WM
3:34
Top-Agent verrät:So laufen Nati-Transfers während der WM

Dass Transfers während einer Endrunde abgewickelt werden, sei nichts Aussergewöhnliches. Moretti erinnert an den Wechsel von Fabian Rieder zu Stuttgart während der EM 2024. «Damals konnten wir in Absprache mit Murat Yakin und den Verantwortlichen einen Termin bei Stuttgart organisieren. Entscheidend ist, dass alles transparent kommuniziert wird.»

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Auch Michael Lang wechselte während einer WM den Klub. «Das war 2018 vor dem Spiel gegen Serbien in Kaliningrad. Ich bin mit den Vertragsunterlagen hingeflogen», erklärt Franco Moretti, «und er hat sie im Hotel unterschrieben. Den Medizincheck hat man aus organisatorischen Gründen verkürzt, den Rest haben wir später nachgeholt.»

«Solche Fragen schwingen immer mit»

Für Moretti spricht deshalb nichts dagegen, solche Geschäfte auch während einer WM abzuschliessen. Im Gegenteil: «Wenn sich etwas konkretisiert, glaube ich, dass solche Fragen möglichst schnell geklärt werden sollten. So hat der Trainer danach einen Spieler, der wieder vollständig auf das Sportliche fokussiert ist.»

Nicht, dass die Profis vorher abgelenkt wären. Doch Gedanken über die eigene Zukunft gehören dazu. «‹Gibt es Interessenten? Wie geht es weiter?› Solche Fragen schwingen immer mit», so Moretti. Entscheidend ist letztlich die Professionalität der Spieler, diese Themen auszublenden, sobald der Ball rollt.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
1
2
3
2
Südkorea
Südkorea
1
1
3
3
Tschechien
Tschechien
1
-1
0
4
Südafrika
Südafrika
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
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Schweiz
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