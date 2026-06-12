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Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Alle Augen sind derzeit auf die WM gerichtet. Für viele Spieler ist das Turnier aber nicht nur sportlich wichtig, sondern auch ein Schaufenster für die Zukunft. Allein im Schweizer Kader gibt es mehrere Akteure, die im Sommer wohl den Arbeitgeber wechseln werden. Dazu gehören Johan Manzambi (20), Eray Cömert (28) und Cedric Itten (29).

Obwohl das Transferfenster offiziell erst im Juli öffnet, laufen hinter den Kulissen bereits die ersten Gespräche. Doch informieren Berater ihre Klienten während einer WM überhaupt über mögliche Interessenten? «Wir nehmen stets Rücksicht auf die Abläufe während der WM. An Spieltagen sowie an den Tagen minus eins und minus zwei stören wir weder die Spieler noch die Nationalmannschaft», erklärt Manuel Akanjis Spielerberater Franco Moretti im «FORZA! WM-XXL»-Podcast.

Rieder und Lang als Beispiele

An den übrigen Tagen sei das Thema jedoch präsent. «Dann kommt von Spielerseite auch mal die Frage, wie es mit einem Klub aussieht oder ob es erste Kontakte gibt. Das ist legitim und gehört dazu – und das weiss auch Murat Yakin. Besonders Spieler, die ab 1. Juli vertragslos sind, beschäftigen solche Fragen naturgemäss noch etwas mehr.»

3:34 Top-Agent verrät: So laufen Nati-Transfers während der WM

Dass Transfers während einer Endrunde abgewickelt werden, sei nichts Aussergewöhnliches. Moretti erinnert an den Wechsel von Fabian Rieder zu Stuttgart während der EM 2024. «Damals konnten wir in Absprache mit Murat Yakin und den Verantwortlichen einen Termin bei Stuttgart organisieren. Entscheidend ist, dass alles transparent kommuniziert wird.»

Auch Michael Lang wechselte während einer WM den Klub. «Das war 2018 vor dem Spiel gegen Serbien in Kaliningrad. Ich bin mit den Vertragsunterlagen hingeflogen», erklärt Franco Moretti, «und er hat sie im Hotel unterschrieben. Den Medizincheck hat man aus organisatorischen Gründen verkürzt, den Rest haben wir später nachgeholt.»

«Solche Fragen schwingen immer mit»

Für Moretti spricht deshalb nichts dagegen, solche Geschäfte auch während einer WM abzuschliessen. Im Gegenteil: «Wenn sich etwas konkretisiert, glaube ich, dass solche Fragen möglichst schnell geklärt werden sollten. So hat der Trainer danach einen Spieler, der wieder vollständig auf das Sportliche fokussiert ist.»

Nicht, dass die Profis vorher abgelenkt wären. Doch Gedanken über die eigene Zukunft gehören dazu. «‹Gibt es Interessenten? Wie geht es weiter?› Solche Fragen schwingen immer mit», so Moretti. Entscheidend ist letztlich die Professionalität der Spieler, diese Themen auszublenden, sobald der Ball rollt.