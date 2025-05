So viel Sutter steckt noch in GC-Gegner St.Gallen

1/6 Sechs Jahre lang prägten Hüppi und Sutter in St. Gallen eine Ära. Foto: Keystone

Darum gehts Alain Sutter wird GC-Sportchef im Abstiegskampf ohne Planungssicherheit

Ehemalige Sutter-Transfers beim FC St. Gallen könnten GC in die Challenge League schicken

Sechs Spieler aus Sutters FCSG-Ära standen beim 3:2-Sieg gegen Zürich auf dem Platz

Stefan Kreis Reporter Fussball

Nein, Alain Sutter ist derzeit wirklich nicht zu beneiden. Da wird er mitten im Abstiegskampf Sportchef der Grasshoppers und kann weder am Kader schrauben, noch weiss er, in welcher Liga der Klub in Zukunft spielen wird. Planungssicherheit? Gleich null.

Das war bei seinem alten Arbeitgeber, dem FC St. Gallen, anders. Selbst in schwierigen Phasen behält man in der Ostschweiz die Nerven, die Mechanismen des Geschäfts greifen im Kybunpark selten. Dass Sutter insgesamt sechs Jahre lang als Sportchef am Ruder war, ist im schnelllebigen Fussball eine Seltenheit.

Schicken Sutter-Transfers GC in die Challenge League?

Ironie des Schicksals: Etliche Spieler jenes Vereins, der GC am Donnerstag in die Challenge League schicken könnte, wurden in der Ära Sutter verpflichtet. Am Samstag standen beim 3:2-Sieg gegen Zürich mit Zigi, Vallci, Stanic, Stevanovic, Mambimbi und Geubbels sechs Spieler auf dem Platz, die schon unter Sutter beim FCSG waren. Mit Quintillà, Toma und Akolo sitzen drei weitere Spieler auf der Bank. Diaby, Fazliji, Witzig und Görtler, die ebenfalls seit längere Zeit schon in der Ostschweiz unter Vertrag stehen, fehlten verletzt.

Und sie dürften auch am Donnerstag gegen GC nicht im Kader stehen. Das ist für die Hoppers eine gute Nachricht. Vor allem die Absenz von Leitwolf Lukas Görtler könnte zum entscheidenden Faktor im Abstiegskampf werden.

Und der Fakt, dass der FCSG in der Nachwuchs-Trophy Boden gut machen will. Bereits in den letzten beiden Spielen kam mit Cyrill May ein erst 18-jähriges Verteidigerjuwel zum Einsatz. Gut möglich, dass Coach Enrico Maassen auch im letzten für den FCSG komplett bedeutungslosen Spiel gegen GC auf die Karte Jugend setzen wird.