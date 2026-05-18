Die x-te Analyse, weshalb YB diese Saison derart schwach war, kann man sich sparen. Schauen wir vorwärts. Und zum Fakt, dass die WM-Ausbootung von Alvyn Sanches für die Berner auch Gutes haben kann.

Alain Kunz Reporter Fussball

Das letzte Spiel der Saison war nicht seines. Wie auch? Kurz zuvor erfährt Alvyn Sanches (23), dass er es nicht ins WM-Kader geschafft hat. Eigentlich aus dem Nichts.

Es war jedenfalls im Wankdorf weder auf Seiten YBs noch Sions jemand zu finden, der nicht mit Unverständnis auf den Entscheid von Murat Yakin reagierte. Grundtenor: Der Junge hat etwas, das andere nicht haben. Und er kann ein Spiel entscheiden.

Wie auch immer. Lassen wir den Aspekt Nationalmannschaft aussen vor und betrachten diese Ausbootung aus YB-Sicht. Und da kann sie durchaus etwas Gutes haben. Denn ohne WM hat Sanches keine Sommer-Plattform, auf der er sich den Grossklubs präsentiert. Bedeutet: Die Chance, dass er noch eine Saison in Bern bleibt und ein Teil des Projekts und der Mission von Coach Gerardo Seoane «Make YB great again» wird, ist massiv gestiegen. Mit einer vollständigen Vorbereitung, die ihm letzte Saison wegen seines Kreuzbandrisses fehlte, wird er ein ganz anderes Level erreichen als diese Spielzeit.

Vielleicht kommt es aber erstens anders und zweitens, als man denkt. Nicht aber in den Fällen Lindner und Valery. Dass Ersatzgoalie Heinz Lindner (35) den Klub wohl verlassen würde, wurde schon länger herumgereicht. Auch, dass der FCZ Interesse habe. Nun ist der Österreicher weg. Wie auch Yan Valery, die Leihgabe von Championship-Absteiger Sheffield Wednesday. Obwohl dieser keine schlechte Visitenkarte abgegeben hat. Ist damit alles angerichtet, für eine Rückkehr von Eigengewächs Lewin Blum, falls Charleroi die Option auf den Rechtsverteidiger, der zuletzt unbestrittener Stammspieler war, nicht einlöst?

Imeri wird nicht zu YB zurückkehren

Apropos Rückkehr: Auch Kastriot Imeris Leihvertrag in Thun läuft aus. Bedeutet: Wenn der Meister seinerseits die Option auf den Genfer nicht zieht, ist er automatisch zurück bei YB. Die rund 1,2 Millionen Franken, die Imeri kostet, sind für Thun sehr, sehr viel Geld. Vielleicht zu viel. Allerdings ist eine Rückkehr nach Bern nach all den schlechten Erinnerungen, die Imeri an diese Arbeitsstätte hat, auch keine Option. In diesem Fall wären Imeris Berater gefordert.

Und Chris Bedia, der zweite der Torschützenliste? 17-mal hat der Ivorer eingenetzt. Aber YB hat die Option auf ihn immer noch nicht gezogen. Nun, der Plan, ihn nach einem Kauf sofort wieder zu verkaufen, ist bisher nicht aufgegangen. Mangels Interessenten. Bedias Alter – er ist eben dreissig geworden – schreckt wohl viele ab. Womit die Chancen auf einen Kauf gesunken sind. Im Kader von Seoane hätte er ohnehin keine Rolle gespielt, setzt dieser doch auf Samuel Essende, der gegen Sion sein viertes Tor in den letzten zwei Spielen gebucht hat.

Kurze spanische Ferien für Seoane

Nun macht der Coach erst mal ein bisschen Ferien. Es geht mit der Familie an die Wärme, in seine zweite Heimat nach Spanien. Aber nur kurz. «Aber in den nächsten zehn Tagen wird es wieder so weit sein, dass man sich in die Vorbereitung für die neue Saison begibt», so Seoane. «Wir freuen uns jedenfalls darauf, weil wir wissen, dass wir einiges gutzumachen haben. Wir können keine Resultate versprechen, aber wir können versprechen, alles daranzusetzen, dass es besser wird.»