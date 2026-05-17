YB verabschiedet sich von Ersatzgoalie und Verteidiger

Im letzten Heimspiel verabschiedet YB zwei Spieler. Ersatzgoalie Heinz Lindner und Verteidiger Yan Valery werden ihre Karriere anderweitig fortsetzen.

Andri Bäggli Redaktor Sport

YB verabschiedet sich vor dem letzten Heimspiel gegen Sion von zwei Spielern. Der Vertrag von Ersatzgoalie Heinz Lindner wird nach einem Jahr bei den Bernern nicht verlängert. Der 37-fache österreichische Nati-Goalie wird seine Karriere bei einem anderen Klub weiterführen. Wo das sein wird, ist noch nicht bekannt.

Auch nicht bei den Young Boys bleiben wird Yan Valery. Der tunesische Nati-Verteidiger ist erst im Februar auf Leihbasis zu den Bernern gestossen und mauserte sich gleich zum Stammspieler. Der Leihvertrag läuft nun aus und wird nicht verlängert, wie YB in der Medienmitteilung schreibt. Der 27-Jährige kehrt zum Championship-Team Sheffield Wednesday zurück.

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