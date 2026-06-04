Gian-Luca Privitelli wird neuer Trainer des FC Thun und folgt beim Meister auf Mauro Lustrinelli. Der 48-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gian-Luca Privitelli wird neuer Thun-Trainer

Er folgt beim Meister auf Mauro Lustrinelli

Für den 48-Jährigen ist es die erste Station als Cheftrainer im Profibereich

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nach dem Abgang von Mauro Lustrinelli in die Bundesliga zu Union Berlin stand der FC Thun nach der Meistersaison ohne Trainer da. Die Suche nach einem Nachfolger zog sich, doch knapp zwei Wochen vor Trainingsstart hat der Meister die vakante Position besetzt. Wie von Blick angekündigt, übernimmt Gian-Luca Privitelli (48) per sofort. Das geben die Berner Oberländer am Donnerstag bekannt.

Gian-Luca Privitelli blickt seiner neuen Aufgabe mit grosser Vorfreude entgegen: «Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, beim FC Thun den Cheftrainer-Posten zu übernehmen», wird der 48-Jährige zitiert. Er könne sich voll und ganz mit den Werten und der Ausrichtung des FC Thun identifizieren, so Privitelli.

Sportchef Dominik Albrecht zeigt sich entsprechend erfreut über die Verpflichtung: «Mit Gian-Luca Privitelli haben wir unseren absoluten Wunschkandidaten gefunden, um den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Er kann junge Spieler hervorragend entwickeln, steht für einen offensiven und intensiven Fussball und kennt unsere Strukturen und Arbeitsweisen bereits.»

Für Privitelli ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Der bisherige U20-Nati-Trainer war zwischen 2018 und 2021 beim FC Thun als Stürmertrainer tätig und betreute zwischenzeitlich auch die U21. Nach seinem Engagement bei Thun wechselte der Italo-Schweizer in den Nachwuchs des FC Basel und übernahm die Rolle des Ausbildungsleiters. 2023 übernahm der ehemalige Stürmer dann die U20-Nati. In Thun wird Privitelli jetzt seine erste Mannschaft im Profi-Bereich übernehmen.