Nachdem die Männer des FC Thun den sensationellen Meistertitel errungen haben, gibts für die Berner Oberländer nun eine Hiobsbotschaft: Das Frauen-Team steigt ab. Die Yverdonnoises hingegen feiern die Rückkehr ins Oberhaus.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Der Kampf um die letzte Mini-Chance für den Klassenerhalt hat sich für die Thunerinnen nicht ausbezahlt. Drei Punkte und sechs Tore mussten sie im letzten Spiel der Ab-/Aufstiegsrunde im Fernduell mit Yverdon aufholen. Tatsächlich liefern die Thunerinnen, gewinnen das Auswärtsspiel in Sion 6:1. Alles im Bereich des Möglichen ist getan, der bange Blick geht nach Luzern.

Doch im Parallelspiel in der Zentralschweiz bringt Yverdon ein 0:0 und damit den entscheidenden Punkt ins Trockene. Die Waadtländerinnen kehren drei Jahre nach dem Abstieg ins Oberhaus zurück. Vor einem Jahr haben sie den Aufstieg ganz knapp verpasst.

Abstieg trotz grossem Aufrüsten im Winter

Bitter für den FC Thun: Nur wenige Wochen nach dem sensationellen ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte der Männer müssen die vor einem Jahr in den Klub zurückintegrierten Frauen mit dem Abstieg einen herben Dämpfer einstecken.

Noch im Winter hat Thun die Frauenabteilung stark umgekrempelt und mit Sportdirektorin Marisa Wunderlin, Trainer Emil Inauen, Torhüterin Tamara Biedermann und Sportchefin Lena Schneuwly vier Schlüsselfiguren verpflichtet. Anstatt sich in der Super League zu etablieren, folgt nun aber zuerst sicher eine grosse Zusatzschlaufe.