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Imeri kehrt vorerst zurück
YB lässt Torjäger Bedia trotz Kaufoption ziehen

YB verzichtet auf seine Kaufoption für Stürmer Chris Bedia, weshalb der zweitbeste Torschütze der letzten Super-League-Saison zu Union Berlin zurückkehrt. Wieder in Bern sind dagegen vier eigene Leihspieler.
Publiziert: 14:43 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Chris Bedia verlässt YB nach eineinhalb Jahren – die Berner ziehen die Kaufoption für den Leihspieler nicht.
Foto: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

28 Tore in 67 Pflichtspielen hat Chris Bedia seit seinem Wechsel zu YB vor eineinhalb Jahren geschossen, in der letzten Saison belegte er hinter Topskorer Christian Fassnacht Rang 2 in der Super-League-Torschützenliste. Trotzdem ist seine Zeit bei den Bernern abgelaufen: YB verzichtet darauf, die im Leihvertrag mit Union Berlin enthaltene Kaufoption für den Ivorer zu ziehen – Bedia kehrt somit in die deutsche Hauptstadt zurück.

Endgültig verlassen wird YB auch Lukasz Lakomy: Der Pole ist zu Beginn der letzten Saison an OH Leuven ausgeliehen worden, wobei für den belgischen Erstligisten eine Kaufpflicht bestand. Dieser ist nun nachgekommen worden – Lakomy wechselt definitiv nach Belgien. Zudem wird Torhüter Ruben Salchli, der vor Kurzem bei YB seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben hat, für eine Saison an Challenge-League-Aufsteiger Kriens ausgeliehen.

Neben den drei Abgängen vermelden die Young Boys am Dienstag auch vier Rückkehrer: Meister Thun hat sich gegen die Kaufoption für Kastriot Imeri entschieden, weshalb der ehemalige Nati-Spieler wieder im Kader der Berner figuriert. Abgelaufen sind auch die Leihen von Lewin Blum (Charleroi), Emmanuel Tsimba (GC) und Rodri Smith (Winterthur). Ob sie bei YB eine Zukunft haben, «werden die nächsten Wochen zeigen», schreiben die Berner in der Mitteilung.

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