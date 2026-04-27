Sion-Goalie Anthony Racioppi zeigt sich in bestechender Verfassung. Im Hinblick auf die kommende WM hofft er auf ein Nati-Angebot. Derweil fordert Mitspieler Kololli per Social Media eine Nominierung des Keepers.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sion schlägt Basel 2:0, Racioppi mit drittem «Clean Sheet» in Folge

Ex-Nati-Keeper Zuberbühler nennt Racioppi «die Nummer 1 des Landes»

FC Sion stellt mit nur 35 Gegentoren die beste Super-League-Abwehr War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Beim 2:0-Sieg in Basel hält Sion-Keeper Anthony Racioppi (27) seinen Kasten einmal mehr sauber – es ist bereits das 13. «Clean Sheet» des gebürtigen Genfers in der laufenden Super-League-Saison, das dritte in Serie.

Mit nur 35 Gegentoren stellt der FC Sion die beste Defensive der Liga. Ohne die geschlossene Mannschaftsleistung der Walliser schmälern zu wollen: Racioppi ist zweifellos ein entscheidender Faktor für diese Bilanz der Sittener. Angesichts seiner Form darf er sich berechtigte Hoffnungen auf ein Aufgebot für die bevorstehende Weltmeisterschaft machen.

Das sieht auch Teamkollege Benjamin Kololli (33) so. Nach der Partie am Sonntag rührt er via Instagram-Story die Werbetrommel für seinen Schlussmann. Der 24-fache kosovarische Nationalspieler postete ein Video, in dem unter anderem Racioppi zu sehen ist, und markierte dabei den offiziellen Account der Schweizer Nati – ergänzt durch ein Telefon-Emoji sowie der USA-Flagge. Die Botschaft ist unmissverständlich: Nati-Coach Murat Yakin (51) soll zum Hörer greifen und Sions Nummer eins für die Endrunde nominieren.

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Für Nati-Legende gehört Racioppi in die Nati

Mit dieser Einschätzung steht Kololli nicht allein. Erst kürzlich schlug Torhüter-Legende Pascal Zuberbühler (55) in die gleiche Kerbe: «Anthony ist die Nummer eins des Landes. Er gehört in die Nati.» Die Anerkennung des 51-fachen Schweizer Nationaltorwarts schmeichelt Racioppi sichtlich: «Solches Lob macht natürlich Spass. Denn es zeigt: Man macht einen guten Job. Ich tue jedenfalls alles, um in den USA dabei zu sein.» Dass dies keine leeren Versprechungen sind, beweist er Woche für Woche mit seinen Leistungen auf dem Platz.

Doch reicht das aus? Wird Murat Yakin tatsächlich bald zum Hörer greifen und Racioppi als dritten Torhüter für das Turnier nominieren? Das erste Nati-Aufgebot wäre es nicht: Im September 2023 – damals noch als YB-Spieler – stand er zum ersten Mal im Nati-Kader, blieb jedoch ohne Einsatz. Es bleibt abzuwarten, ob Racioppis Telefon tatsächlich klingeln wird.

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