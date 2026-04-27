Ein unwahrscheinliches Szenario ist eingetroffen: Thun ist an diesem Wochenende noch nicht Meister geworden. Also kommt hier der Blick in die Zukunft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft So sieht die Thuner Meisterrechnung jetzt aus

Gibts wieder ein Volksfest in der Arena oder den Titel in Basel?

Warum es für Bertone und Bürki in Basel speziell werden könnte War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Zwölf Punkte kann Verfolger St. Gallen bis zum Saisonende noch holen, elf Punkte Vorsprung hat Leader Thun. Heisst: Der Meistertitel ist trotz Enttäuschung beim Volksfest in der Stockhorn-Arena am Sonntag noch immer sehr, sehr nah.

Thun hat mehrere Meisterbälle in den eigenen Füssen, selbst wenn St. Gallen noch alles gewinnen sollte. Der Nächste? Am Samstagabend im Basler St. Jakob-Park. Gewinnen die Berner Oberländer, wird eine erste Party im Mannschaftsbus auf der Rückreise nach Thun steigen. Und dann soll es, wie schon am vergangenen Wochenende geplant, auf dem Rathausplatz bis tief in die Nacht mit den Fans weitergehen.

Oder gibts erneut ein Thuner Volksfest?

Schafft es Thun am Samstag wieder nicht, ist jetzt schon klar: Am Sonntag würde in der Stockhorn-Arena anlässlich des FCSG-Heimspiels gegen Sion erneut ein Volksfest stattfinden. 4000 Fans und kickende Kinder mitten in der Arena waren es an diesem Sonntag, als Verfolger St. Gallen in Bern kickte.

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Der Zuschaueraufmarsch überraschte die Thuner. Möglich also, dass sich von diesem Sog noch mehr Fans mitreissen lassen könnten. Aber das ist Zukunftsmusik.

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Für Bertone und Bürki ist eine Erinnerung besonders speziell

Denn zuerst könnte Thun in Basel erneut einen Coup landen. Vor drei Monaten waren es Leonardo Bertone mit seinem Traumtor in den Winkel und Valmir Matoshi mit dem späten Siegtreffer (80.), die für grosse Augen in der Fussballschweiz sorgten.

Apropos Bertone: Für ihn und Marco Bürki wäre ein Meistertitel in St. Jakob-Park besonders speziell. In jenem Stadion gaben sie im Mai 2012 gemeinsam für YB ihr Super-League-Debüt, während der FCB mitten in den Meister-Feierlichkeiten steckte. Mittlerweile sind Bertone und Bürki zu den Thuner Anführern gereift – sie könnten in Basel den Meister-Spiess 14 Jahre später umdrehen.

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