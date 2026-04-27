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Latour muntert Thun auf!
2:41
«Der Titel kommt noch»:Latour muntert Thun auf!

Schon am Samstag in Basel?
So kann der FC Thun diese Woche Meister werden

Ein unwahrscheinliches Szenario ist eingetroffen: Thun ist an diesem Wochenende noch nicht Meister geworden. Also kommt hier der Blick in die Zukunft.
Publiziert: vor 30 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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Bertone hat gute Erinnerungen an Basel. Hier erzielte er im Februar ein Traumtor – und hier debütierte er 2012.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • So sieht die Thuner Meisterrechnung jetzt aus
  • Gibts wieder ein Volksfest in der Arena oder den Titel in Basel?
  • Warum es für Bertone und Bürki in Basel speziell werden könnte
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Simon StrimerReporter & Redaktor Sport

Zwölf Punkte kann Verfolger St. Gallen bis zum Saisonende noch holen, elf Punkte Vorsprung hat Leader Thun. Heisst: Der Meistertitel ist trotz Enttäuschung beim Volksfest in der Stockhorn-Arena am Sonntag noch immer sehr, sehr nah.

Thun hat mehrere Meisterbälle in den eigenen Füssen, selbst wenn St. Gallen noch alles gewinnen sollte. Der Nächste? Am Samstagabend im Basler St. Jakob-Park. Gewinnen die Berner Oberländer, wird eine erste Party im Mannschaftsbus auf der Rückreise nach Thun steigen. Und dann soll es, wie schon am vergangenen Wochenende geplant, auf dem Rathausplatz bis tief in die Nacht mit den Fans weitergehen.

Oder gibts erneut ein Thuner Volksfest?

Schafft es Thun am Samstag wieder nicht, ist jetzt schon klar: Am Sonntag würde in der Stockhorn-Arena anlässlich des FCSG-Heimspiels gegen Sion erneut ein Volksfest stattfinden. 4000 Fans und kickende Kinder mitten in der Arena waren es an diesem Sonntag, als Verfolger St. Gallen in Bern kickte.

Wie Thun-Party platzte
Bei Volksfest-Stimmung vor 4000 Fans platzt Thuner Party
Mit Video
Auch Latour war mittendrin
Bei Volksfest-Stimmung vor 4000 Fans platzt Thuner Party

Der Zuschaueraufmarsch überraschte die Thuner. Möglich also, dass sich von diesem Sog noch mehr Fans mitreissen lassen könnten. Aber das ist Zukunftsmusik.

«Jetzt wechseln wir zu Plan C am Samstag gegen Basel»
1:38
Roth nimmt es gelassen:«Jetzt wechseln wir halt zu Plan C»

Für Bertone und Bürki ist eine Erinnerung besonders speziell

Denn zuerst könnte Thun in Basel erneut einen Coup landen. Vor drei Monaten waren es Leonardo Bertone mit seinem Traumtor in den Winkel und Valmir Matoshi mit dem späten Siegtreffer (80.), die für grosse Augen in der Fussballschweiz sorgten.

Apropos Bertone: Für ihn und Marco Bürki wäre ein Meistertitel in St. Jakob-Park besonders speziell. In jenem Stadion gaben sie im Mai 2012 gemeinsam für YB ihr Super-League-Debüt, während der FCB mitten in den Meister-Feierlichkeiten steckte. Mittlerweile sind Bertone und Bürki zu den Thuner Anführern gereift – sie könnten in Basel den Meister-Spiess 14 Jahre später umdrehen.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
34
25
63
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
34
4
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
34
-53
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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FC Thun
FC Thun
Super League
Super League
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